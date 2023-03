“Estimados pasajeros, les habla la capitana. Nunca he piloteado un avión de estos y la turbulencia de hoy va por mi cuenta…”. Más o menos así sonaron las primeras declaraciones en público de Catherine Camargo Serrano, la hija de Gabriel Camargo Salamanca, quien fuera el máximo accionista del Deportes Tolima hasta el día de su muerte y quien en su testamento la favorece con la determinación de dejarle la “cuarta de mejoras” y la “cuarta de disposición libre”: dos porciones adicionales de la masa sucesoral.



"En Colombia nunca las mujeres hemos tenido una presidenta de un equipo de fútbol”, aseguró de entrada la protagonista de esta historia, a quien le bastaron un par de frases para alertar a todos que esta era una conversación en un idioma que no domina muy bien. Suena romántico, pero no es verdad. El Fútbol Colombiano ya ha tenido mujeres al frente de equipos profesionales: Paola Salazar Olano fue durante varios años la máxima dirigente de Águilas Doradas de Rionegro.



Luego habló de “democratizar el equipo” y permitir “que los hinchas tengan voz y voto en las determinaciones del club de su departamento”. Suena lindo, pero no funciona. Ni siquiera los seguidores del Tolima en redes sociales vieron con buenos ojos la afirmación. La gente no tiene dientes de leche y sabe bien lo que implica tener unas pocas acciones en un proyecto deportivo así y cómo han terminado ese tipo de iniciativas populistas en equipos de nuestros países.



Todo esto después de filtrar a los medios de comunicación el documento, redactado en 2012, en el que se consigna la voluntad de Camargo Salamanca respecto a la repartición de sus bienes, y en el que se le favorece a ella, por encima de su hermano, César Alejandro, quien asumió formalmente las riendas administrativas del club desde que se le diagnosticó cáncer a su padre en 2022.



Sin embargo, la interpretación según la cual el 75% de las acciones del equipo le corresponden a ella partir de la lectura del testamento, parece apresurada e imprecisa. Primero porque el 100% de las mismas no estaban a nombre de una sola persona: Gabriel Camargo tenía el 38% del paquete accionario; su esposa Leonor Serrano el 20% y cada uno de sus hijos otro 20%.



Segundo, porque antes de repartir cualquier herencia en Colombia, por ley, es obligatorio hacer la liquidación de la sociedad conyugal. En este caso con Leonor Serrano, su esposa (así referenciada en el mencionado documento) a quien le correspondería el 50% de la herencia. A menos que exista un documento previo en el que se ejecute dicha liquidación, sólo el 50% se repartirá con la fórmula 75-25 entre hija e hijo del mandatario. Así las cosas, si hay una accionista mayoritaria ahora en el equipo es Leonor Serrrano y no su hija.



La aparición de Catherine Camargo trajo consigo una inquietud generalizada en patrocinadores, acreedores e hinchas de la institución. Sabían algunos de ellos, por ejemplo, que en el pasado, quien quiere pilotear este avión, demandó a sus padres por unos predios en Tabio (Cundinamarca); y que ya en su lecho de muerte, su papá fue notificado de otro recurso en su contra por no repartir utilidades del ejercicio financiero del Deportes Tolima y decidir reinvertir lo generado en la misma empresa, garantizando así su estabilidad financiera. Este es uno de esos vuelos que desde el llamado a abordar, uno ya sabe cómo será.