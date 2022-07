Trece años de kilómetros

Cincuenta y seis minutos en el reloj, cero a cero el marcador. Gilberto tiene una mano en su frente sudorosa para hacer contraste al sol enfurecido y otra sosteniendo el radio junto al oído. Es el fútbol que aún se juega los domingos a las 3:30 de la tarde en simultaneo, la Copa Mustang en sus últimos actos. En la grama hirviendo del Metropolitano, el Junior de Giovanni Hernández, el ‘Piojo Acuña’, Hayder Palacio y Teófilo Gutiérrez (1.0) enfrenta al Deportivo Pasto de Nelson Ramos y el ‘Fantasma’ (¿O ya era ‘¿Fantástico?’) Ballesteros.



Del otro de la línea, Julio Comesaña (5.0) hace una seña y manda a llamar a Ricardo Ciciliano y al ‘Peluca’ de Puerto Colombia que están calentando detrás de una valla de Comcel. Carlos Arturo, el hijo de Gilberto, debuta a los 22 años en reemplazo de Luis Carlos Ruiz, su compañero de formación en el Barranquilla FC. Unas escenas bastaron para engendrar el idilio entre Tiburón y pescador. A los 63’ el delantero ya había marcado su primer gol, repitiendo la dosis trece minutos después.



Y trece años después, volvió. Cumpliéndole una promesa a su viejo, a su tierra y a una hinchada que hoy lo recibe como ídolo y que reconoce su expedición exitosa del otro lado del Atlántico. Algo que solo podía darse ahora, a sus 35 años y como agente libre. No antes. Es el cierre poético que merece su carrera y de paso una buena noticia para el fútbol colombiano. Como lo fue el regreso reciente de Adrián Ramos, Dorlan Pabón y Giovanni Moreno, entre otros. Lo entiendo y lo aplaudo.



Hay algunos rasgándose las vestiduras por estos casos. Reclaman que la que viene no es la versión estelar de los jugadores y que ya no son los que alguna vez captaron la atención de grandes equipos del mundo. ¿Y que esperaban? ¿Qué el fútbol colombiano -más empobrecido que nunca- compitiera con equipos que pagan en euros para traerlos antes? ¿O que los futbolistas en el mejor momento de sus carreras dejaran de percibir cantidades imposibles para el FPC?



Ideal sería que nuestros equipos pudieran enfrentarse a los mercados de fichajes de otra manera. Por ejemplo, reteniendo al menos unos años más a sus figuras. Sin embargo, ante el panorama actual en el que hay vender para subsistir (y cada vez es más difícil porque la tendencia global es que los futbolistas no accedan a la renovación de sus contratos), empieza uno a entender a veces la postura de los clubes cuando aparecen las primeras ofertas.



Somos a veces como el que quiere estrenar carro cero kilómetros y se le olvida que no ha terminado de pagar la casita. Nos toca esperar a que otro compre el carro, lo ande trece años de kilómetros y solo después, cuando ya no esté para las carreteras de Europa, pero sí para las de aquí, poderlo traer.