Toda suya, Profe

¿Qué se estaría diciendo si el partido hubiera terminado en derrota? sí, exactamente eso que usted está pensando. Fue un riesgo inmenso llegar a este juego con todo el ruido que se generó alrededor de James, pero era más peligroso no encarar el duelo ante Perú con los jugadores que Reinaldo consideraba aptos, es que él es el que manda porque al final es quien debe responder por ir o no al Mundial.



Pero no fue la única decisión crucial que tomó y le salió bien, sentó al jugador del pueblo, al del huevo huevo. Prefirió la capacidad con balón de Gustavo Cuellar por encima de la fuerza en marca de Wilmar Barrios y es que en esa posición ya no basta con quitar y dársela al más cercano, allí en el medio se empieza a decidir el juego, es clave tocar con sentido, para avanzar y apoyar el ataque. El jugador venido desde Asia se tragó el campo, sin balón estuvo siempre atento al juego entre líneas que querían los incas, Paolo Guerrero no pudo aparecer en los intervalos y por eso cada vez recogía el balón más lejos del área de David Ospina. El vikingo Cuellar cubrió la espalda de Matheus quien tuvo libertad para apoyar el ataque, siempre ordenado, anticipando, llegando primero. Con el balón otra cosa, con él la pelota siempre segura, a veces jugando corto otras en largo, buenas decisiones, un apoyo para el inicio de juego. Fue la gran figura.



39 años y contando el invicto de Colombia en Perú por Eliminatorias, de las últimas visitas la más tranquila. Para Brasil 2014 nos metieron en un arco y en los contragolpes estuvimos letales, para Rusia 2018 fue el famoso pacto de Lima. Esta vez la doble línea de 4, otra decisión del Dt, controló las bandas peruanas que eran la gran preocupación y desde allí se gestaron los movimientos justos para desajustar al equipo de Gareca en defensa. Es cierto que Muriel y Duván no hicieron gol y tampoco tuvieron opciones, pero sus intercambios posicionales con los volantes externos confundieron al rival y ayudaron a gestar la victoria.



Estas últimas líneas para Daniel Muñoz, jugador que va a ser figura en la Selección. Expulsión injusta, una pelota a la que llega exigido, pero sin mala fe. Espero que el país futbolero entienda que estas cosas pasan y que no quede marcado como ha pasado con tantos y tantos jugadores.



Ganamos carajo, nos metimos en la pelea y del vergonzoso menos 5 pasamos a un menos 2 más fácil de cuadrar en el futuro. Contra Argentina a romper la mala práctica de verlos ganar.