The walking dead

Este es un virus que invade el cerebro, lo paraliza y lo desconecta. Luego los cuerpos, ya sin sentido común, se ponen de pie y caminan. Un cascarón guiado por mero instinto. Son zombis ahora.





Un ejercito de zombis. Distintas camisetas y acentos, pero la misma infección en el cerebro. Una que se propaga con rapidez, supera fronteras a toda velocidad y parece haber alcanzado cada plaza futbolera de nuestro país.



La semana arrancó con la postergación del partido entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, tras los desmanes que tuvieron como protagonistas a integrantes de la barra popular del equipo antioqueño (Los Del Sur) por sus desacuerdos con las directivas del club. Horas después, la alcaldía -que desde el principio libró de gran parte de responsabilidad a la barra y la recargó en los ejecutivos del club- anunció que no alquilaría el estadio para el partido de Copa Libertadores de esta semana y Nacional tuvo que ejercer localía en Barranquilla y a puerta cerrada.



Un par de días después, hinchas del Once Caldas de Manizales invadieron el terreno de juego del estadio Palogrande a tres minutos del final del partido que su equipo perdía con Alianza Petrolera. Además de atacar a personal de logística, varios jugadores fueron agredidos físicamente. Tal como sucedió con Daniel Cataño hace un par de meses en Ibagué, quien recibió un golpe de parte de un aficionado del Deportes Tolima.



Se suman estas fotografías al vergonzoso álbum de 2023 que incluye, entre otras, la denuncia de la esposa de un futbolista de Universidad Católica (Ecuador) sobre el maltrato recibido por ella y sus hijas de parte de aficionados de Millonarios en El Campín; la escena del niño que fue sacado de una tribuna en el mismo escenario porque su acompañante recibió una camiseta del equipo rival; la imagen de la custodia policial diaria en los entrenamientos del Deportivo Cali y la de aquellos vidrios de buses rotos por piedras en distintas ciudades del país.



Como en la serie televisiva, este es un virus creado por humanos y por inverosímil que resulte hay mucha gente interesada en su propagación. Los políticos, por ejemplo. Discursos como el de Juan Pablo Ramírez (Secretario de Gobierno de Medellín) o el de Juan Sebastián Gómez (Representante a la Cámara por Caldas) son prueba de ello. En ambos se intenta justificar la violencia con una retórica que es miel a los oídos de los zombis: “Destruye y agrede porque tu enojo tiene razón de ser”. Igual de patéticos que el secretario de Gobierno de Ibagué y su show con la citación a Daniel Cataño en pleno camerino del estadio Murillo Toro. Circo que vende.



Y parece que a nadie le importa. El dinero recolectado por Dimayor para el proceso de carnetización que permitiría identificar con mayor facilidad a los hinchas violentos, se evaporó. Los directivos de los clubes, escandalizados con lo que pasa ahora, han sido cómplices también de algunos de estos movimientos y han mirado para otro lado cuando tienen que tomar decisiones difíciles al respecto. Las leyes son blandas y las pocas que hay se aplican con cobardía.



Dice Gleen Rhee en la serie: “Estás rodeado de zombis, esa es la mala noticia”. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá aún podamos unirnos para salvarnos, para esterilizar este fútbol zombificado por la fiebre porque se le ha infectado la cabeza y el corazón.