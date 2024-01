Cuando el DT no tiene toda la culpa

La única falla que -sin saber bien ciertos contextos y guiado simplemente por los 90 minutos de un partido- se vio en el planteamiento de Arturo Reyes en la derrota ante Millonarios 2-0, fue no haber alineado desde el comienzo a Carlos Bacca en el segundo partido de la final de la Superliga. Pero el concepto está guiado por lo que hizo su reemplazante, Marco Pérez, que estuvo bastante discreto y distante de lo que fue su pasado más reciente en Águilas, y porque en el instante que Bacca ingresó, metió un pase masterclass a Chará, que no pudo vencer el arco de Millonarios por la tremenda atajada de Montero en su achique.

Desde ahí hacia atrás, con el retrovisor puesto, Junior le complicó mucho a Millonarios su labor siempre encadenada al juego asociado durante 53 minutos. Y acá es donde los futbolistas tendrían que asumir ciertas responsabilidades para comprender por qué se pierde y qué sucesos que ellos mismos producen, son capaces de inclinar la balanza en contra.



Y es acá donde hay que aplaudir a Millonarios porque, a pesar de la falta de espacio y de la idea de Junior de destruir e incluso de buscar un gol (cuando tiró contragolpes Junior plantó cuatro ofensivos ante los cuatro zagueros azules que se portaron de maravilla en esos instantes cruciales), tuvo la paciencia suficiente para abrir una lata que hasta los primeros 45 minutos, parecía una tarea de alta complejidad.



Dos factores que hacen parte del pliego de cargo contra los futbolistas, determinaron cambios que no estaban planeados pero que debían hacerse a partir de la lógica de quien quiere ganar -o mantener el cero- una final. Muy temprano José Enamorado sacó un escalpelo con el que estuvo a punto de operar sin anestesia a Mackalister Silva. La roja, que era una perogrullada, al final fue amarilla para Roldán. Y Mackalister, que siempre busca la asociación y que más allá de que en el 4-4-2 de Gamero con su doble 9 le exige estar más ubicado hacia la izquierda, encontró la diagonal para entrar hacia el área y allí lo cazó con esos arpones convertidos en pies, del lateral derecho del Junior. La patada de Pacheco -que también merecía una revisión exhaustiva por el punto de impacto- determinó otra tarjeta amarilla que sacó Roldán, sin querer chequear el VAR.



Con esos dos futbolistas amonestados y en un partido en el que se pegaba mucho en el medio, Arturo Reyes realizó dos modificaciones absolutamente incuestionables: sacó a Enamorado e incluyó a Vladimir Hernández y relevó al calenturiento Pacheco (que si se calma un tris puede llegar mucho más lejos) para incluir a Edwin Herrera. Si Pacheco y Enamorado no hubieran sido protagonistas de semejantes torpezas -porque sus infracciones fueron producto de la impericia, más que de la entusiasta opción de pegarle a un rival para frenar una opción de gol- Reyes no habría tenido que tocar su equipo. Culpa de los futbolistas, nunca del DT.



¿Qué determinaron esos reemplazos? Que Hernández nunca pudo superar a Bertel (había entrado por el lesionado Banguero) y que los dos goles de Millonarios vinieron por la zona de Herrera, es decir, por el flanco defensivo derecho de Junior. El primero (luego de una pifia de Cantillo, impensada para un tipo de su experiencia) cuando Herrera de manera increíble pasa derecho ante un balón que se le escurre entre sus piernas ante la plancha de Castro; y el segundo, luego del gran robo de Giordana (autor del primer gol y figura del juego), Mackalister Silva queda muy libre por esa zona, la derecha del Junior y la izquierda del ataque de Millos, y habilitó sin lío a Castro para el segundo.



Es cuestión de revoluciones. Pacheco y Enamorado evidentemente carecieron de tacómetro. ¿Qué culpa tiene el DT?



P.D.: en la transmisión de TV se vio cómo Wilmar Roldan fue a revisar la terrible patada de Enamorado sobre Silva para saber si lo expulsaba o no, pero también detecté que desde el mejor ángulo en el que se podía ver la infracción la pasaron a velocidad casi que rápida. ¿Por qué se pasa una jugada capital a velocidad de final de capítulo de Benny Hill? Ante ese escenario no se podía determinar bien la gravedad de la entrada. ¿Esa rapidez de la imagen confundió al árbitro?