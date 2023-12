Qué peligroso resulta escupir hacia arriba. Todo parece perfecto y simplemente basta con distraernos un segundo para que, en cuestión de segundos, el esputo lanzado caiga sobre nuestra cabeza, frío y viscoso. Y el apuntado hoy es Yeferson Soteldo, habilidoso volante venezolano que juega para Santos e inventor de uno de los lujos menos atractivos y más idiotas creados en el fútbol de hoy, que a veces parece escasear en jugadas extrañas.



Era octubre y Santos le estaba metiendo la mano 4-1 al pobre Vasco Da Gama. No era fácil para Vasco aquel momento (fecha 25 del Brasileirao) porque su lugar en la tabla lo tenía prácticamente condenado a jugar en segunda división. Santos venía algo apurado también, pero con ese triunfo generó un respiro tremendo porque el secreto -eso pensarían ellos en aquel instante- era sacarles esos puntos vitales a perseguidores que ya parecían moribundos. El triunfo le otorgaba a Santos 27 puntos y la dicha de no ocupar uno de los escalones de relegación. Vasco quedaría para aquella jornada con 26 y hundido en el fondo.



Hasta que llegó la jugadita de Soteldo, insustancial e inane y de mala cuna por su carácter provocador. Porque si de algo debe servir un lujo es como herramienta y recurso en pro del gol o de generarlo. El lujo que se usa para tratar de pintarle la cara al adversario cuando está tirado en el suelo escupiendo sangre, es merecedor de una patada en la cara. Y Soteldo, con el encuentro 3-1 a favor de Santos, sacó su invento: en un lugar inofensivo y teniendo la pelota en su poder, se paró unos segundos sobre ella, haciendo equilibrio. Luego se bajó y fue ahí cuando el paraguayo Ferreira, de Vasco, casi se lo come vivo al lanzarle un puntapié rabioso.



El truco del venezolano, provisto de toda la estupidez del mundo contenida en un gesto, empezó a tener imitadores: Valentín Barco, en Boca, le dio por hacer lo mismo en un choque de Libertadores ante Palmeiras. Chicho Serna (integrante del comité de Boca y formador en las inferiores del club) comentó que “si a mí un rival se me para en la pelota ya estoy loco y no sé dónde lo tiro (de una patada). A propósito voy y lo busco, porque yo siento así el fútbol. Creo que eso no le suma al fútbol de él”. En Colombia vimos al anodino Johann Campaña convertirse en el Soteldo criollo durante un duelo Pasto-Unión Magdalena humillando a Juan Camilo Angulo. Gustavo Torres, compañero de Angulo, fue directo a la cacería de Campaña. Y así la ola de la pisadita de balón se extendió, menos mal no por mucho tiempo.



Jugada tan rastrera esa. Y además es mufa, si hacemos el balance de cómo les fue a los que se atrevieron a usarla: El Pasto, donde juega Campaña, no consiguió el cupo entre los ocho mejores; Boca perdió la final de la Libertadores frente a Fluminense poco tiempo después y Santos, por primera vez en la historia, descendió a segunda división.



Hoy todos se acuerdan de la Soteldada. Del artificio más inútil creado en el fútbol.