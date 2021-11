Chapulín y Cardetti

El comunicado resulta hasta divertido: “Bogotá Fútbol Club notifica que la salida del director técnico Martín Cardetti aún no está confirmada”. Ellos son, y me refiero al equipo, los que tendrían que confirmar o desmentir. No contarnos que no, que esperen un segundito, que dejen el afán que eso aún no está confirmado, que andan en una sala de juntas viendo a ver qué hacen pero que a la vez están con el afán de sacar un comunicado. "La idea es esa" diría el torpe Chapulín Colorado cuando mezclaba dos adagios en una frase. Reúnanse primero, pónganse de acuerdo y ahí sí cuentan si Cardetti continúa o no. Ridículo es plantear esa fórmula, muy del infantil juego “Lobo está”, en versión “Cardetti está”.

Imaginaba uno que, antes de la chapulinesca resolución, en próximas horas apareciera de nuevo una hoja membreteada en las redes sociales que dijera algo así como: “Bogotá Fútbol club notifica que está en la capacidad de confirmar, ahora sí, sin hablar paja, la salida de Martín Cardetti”. De lo contrario, y no hay que ser una mente brillante para avizorar lo que viene, también existía la opción de un texto que diga: “Bogotá Fútbol Club notifica que la salida del director técnico Martín Cardetti no se terminó de confirmar”. Bien, hay otra más que también puede quedar edificada en el papel, que todo lo resiste: “Bogotá Fútbol Club notifica que la salida del director técnico Martín Cardetti… (llene usted el espacio como quiera).





Y en vez de caerle a la jefatura de prensa del club -la solución fácil, el eslabón más sencillo de atacar-, habría que caerle a su presidente, en realidad, que es quien debe dictar línea, así la decisión parezca, a simple vista, de lo más errática: Bogotá FC juega bien y Cardetti se sobrepuso a un comienzo más que sombrío -recibió varias goleadas en contra de arranque- y con un equipo modesto, sin refuerzos ni figuras, lo puso a sonar hasta llevarlo a puestos de vanguardia y a jugar bien en una división agreste y muchas veces ajena de espectáculos medianamente rescatables.





Los jugadores no querían que Cardetti -apodado en sus tiempos de delantero como Chapulín- se vaya, aunque él en su Instagram dijera adiós. Dicen que habría un descontento del presidente sobre la manera de jugar del equipo -no sé si pretende que Bogotá FC juegue como el Sao Paulo de Telé Santana- y que ahí se habría quebrado la relación con el DT, por la caída en la primera fecha de los cuadrangulares 4-1 de local frente a Fortaleza, faltando todavía cinco fechas para la resolución de esta fase. Que le habrían dicho al entrenador que se fuera y él habría contestado que le terminen de pagar el contrato. Que en Bogotá FC le habrían respondido que solo le pagarían un mes de los tres que restan para concluir su vínculo y que Cardetti dijo que no. Al finalizar el día salió el último comunicado diciendo que el entrenador y el club habían llegado a un acuerdo mutuo para acabar el vínculo. ¡En plena disputa por los cuadrangulares!



Algo cierto sí hay: de acuerdo a todos los elementos expuestos, parece que todos fueron Chapulín, menos Cardetti.