“Sin nadita que comer; sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez”. Una pobre viejecita que se moría -o eso dicen-, y ahí está, bailando otra vez.



Atlético Nacional celebró su sexta Copa Colombia al derrotar en la definición desde el punto penal a Millonarios, tras un partido con polémica por la anulación de un gol a su rival (legal a mi juicio) en el tiempo regular. Este triunfo significa para el conjunto antioqueño el hecho de seguir siendo el equipo con más trofeos del fútbol profesional en Colombia y defender su intacto registro en finales de este torneo: ganó las seis que disputó.



Significa además el cuarto título (y la quinta final) en los últimos DOS AÑOS: dos Copas (2021 y 2023), una liga (2022-I) y una Superliga (2023). Solo perdió -por penales- la final del apertura de este año. Una cosecha envidiada por todos los demás equipos del país. Incluso por aquellos que no han tenido que andar bajo la ‘tormenta’ que algunos anuncian en Nacional.



Y claro, administrativamente hay decisiones que hacen lucir al equipo paisa menos sólido, económicamente hablando, que hace algunos años. Una historia que vino después de los años de gloria y la Libertadores de 2016, con las demandas de exjugadores del equipo (Fernando Uribe, Marlos Moreno, Miguel Borja); y que se agrandó con algunas incorporaciones como las de Fernando Monetti, el portero argentino que en 2018 le costó mucho dinero a la institución y no logró corresponder en cancha a la inversión y la expectativa.



Y es que a veces hay algo de incoherencia entre algunas de las cosas que dice y hace la digierencia. Le cierran la puerta a jugadores ‘veteranos’ como Edwin Cardona, pero contratan un contemporáneo extranjero como Maximiliano Cantera, quien tampoco ha podido marcar diferencia. Apuestan por los jóvenes de la casa, pero traen también a Jader Gentil, el brasilero de 20 años que llegó sin opción de compra y recibió bastantes oportunidades, sobre todo durante la gestión de Paulo Autuori.



Al final, los reparos de quienes profetizaban un apocalipsis para la institución encuentran más fundamento en lo que pasa en las oficinas del club que en lo que sucede en cancha. Y eso llama la atención porque el hincha, se supone, espera todo el año para levantar copas y bordar más estrellas sobre su escudo. No para inspeccionar minuciosamente los estados financieros de su equipo y reclamar por los manejos de la plata que, al fin y al cabo, tampoco es de ellos.



Con un equipo conformado por un buen número de juveniles (que se irán bien vendidos), Nacional sigue ganando. Sus ‘vacas flacas’ parecen no serlo tanto. Y mientras tanto, suspiran muchos de los otros equipos del fútbol colombiano: “Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal”.