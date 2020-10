Sin márgenes ni renglones

A mí en el colegio me encantaban los cuadernos cuadriculados. A una persona tan rígida como yo, esas márgenes le ayudan a mantener los escritos pulcros, incluso aún se me hace difícil no escribir en curva cuando tengo que hacerlo en una hoja blanca.

Así somos en muchas cosas, ahora menos que antes, pero nos cuesta salirnos de lo tradicional. Lo sentimos más seguro, así nos enseñaron. Las cosas donde son, las medias del mismo color del pantalón (esa sí me la pasé hace rato por la faja), bien peinado, combinando todo según los parámetros de la moda.



En el fútbol es lo mismo. Naciste delantero, delantero serás toda la vida. Te criaste como lateral, de allí no podrás salir. En Colombia jugamos con un volante 10 porque 'El Pibe' así nos enseñó y eso es Ley. ¡Pues no!, y es el primer gran mensaje de Queiroz: ¡el fútbol de posiciones no va más!, ahora son los roles.



Su esquema está claro. 1-4-3-3 que ante Venezuela se vio muy flexible. En ataque muchas veces pasó ser un marcado 1-4-2-3-1 que le permitió a James atacar como media punta, pero sin olvidarse que sin el balón es el falso extremo que junto a Muriel retrocede para pasar al 1-4-5-1 con el que Colombia defendió en la mitad de la cancha los primeros 30 minutos.



Después del 1x0, que fue clave conseguirlo muy temprano, los de Queiroz lograron el segundo y de ahí en el bloque defensivo bajó varios metros, atrayendo a Venezuela que cayó en la red y en un contragolpe que inició Camilo Vargas, Luis Fernando Muriel los liquidó.



45 minutos bastaron para ganar los primeros 3 puntos rumbo a Qatar, pero siguieron los mensajes del portugués. A la cancha Fabra y Morelos, en el cuaderno cuadriculado, un lateral y un 9 puro, pero los que salieron fueron un interior (Cuadrado) y un falso extremo (Muriel), seguro para que vayan menos cargados a Santiago. Llegaron mensajes de amigos quienes no entendían lo que buscaba Queiroz “vamos a jugar con 3 atrás” “va a subir a Mojica” “jugaremos con dos nueves” ¡Noooooooo, noooooooooo!. No es dónde juegas, es desde dónde partes. El DT de Colombia no negocia su esquema defensivo, cambia las alturas para poner su bloque, pero los jugadores saben hasta dónde tienen que llegar para armar la figura, otra cosa es en el momento de ataque, en el que el funcionamiento es más flexible, permitiendo desarrollar sus cualidades individuales en función del equipo.



El rival estuvo muy disminuido. Sin conocer a su DT, llegando a gotitas desde sus clubes, sin su gran figura, además perdiendo desde muy temprano, cosa que Colombia aprovechó para golear y modelar la idea con la que buscará escribir una nueva clasificación a un Mundial, con buena letra y en una hoja sin renglones ni cuadrículas.