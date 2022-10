La otra final

¿Qué más les hace falta? Un título mundial, dirán ahora. Porque así de ágiles somos para convertir a un ídolo en un esclavo del éxito. Pero no. La primera final de un Mundial en toda la historia del fútbol colombiano ya es un aval para que las futbolistas colombianas empiecen a pedir perdón en vez de pedir permiso, a hablar fuerte y a la cara de quien corresponda, a exigir, ni más ni menos, que aquello que está a la altura a sus resultados. Sin pena, sin miedo.

El mensaje desde India fue aplastante: a fuerza de talento y de amor propio se le puso la cara a una España que pudo ganar dos veces pero no porque paseara a Colombia, sino porque no podía volver a casa con la humillación de perder contra un oponente armado de arcos y flechas, sin una liga local decente, sin estructura, sin respaldo y casi sin respeto, cuando ellas, que son potencia mundial, tienen Liga, primera y segunda división, ascensos y descensos, Supercopa y Copa de la Reina. Era su prestigio el que estaba en juego, era España el conejo que estuvo, en dos cruces, a punto de ser vencido por la tortuga. Y aún así siempre se les hizo partido hasta el último minuto, hasta el último latido.



No es atrevido pretender que, a la luz de este y otros resultados se exija ahora un torneo que les permita a las profesionales del fútbol ser eso durante todo un año y no campeonas de la supervivencia en liguillas de tres meses, esas sí, como diría Ramón Jesurún, con toda la pinta de un invento amateur de esa dirigencia que hoy viatica de cuenta de las futbolistas.



Tiene razón Yoreli Rincón cuando dice que esta película ya la vio, que cuando vinieron los títulos de Copa Libertadores, los oros Panamericanos y Bolivarianos, las clasificaciones a los mundiales de todas las categorías y hasta el reciente segundo lugar de la Copa América de mayores, todas las olas de respaldo murieron en las asambleas de Dimayor y las dependencias de la FCF. Por eso lo fácil fue vetar en vez de discutir y más aún de progresar.



Pero nunca antes se llegó tan lejos, en hombres ni en mujeres, si es de equidad de lo que estamos hablando. Nunca se dio una botefada tan contundente a la desconfianza de los 'dueños del fútbol' -y estas son palabras del presidente de la FCF- y nunca, como ahora, se tuvo tanto respaldo de la sociedad colombiana para esta disciplina, que alguna luminaria del fútbol osara llamar "cuna de borrachas y lesbianas". La memoria de elefante las mujeres, caballeros de la dirigencia, es otro karma con el que tendrán que lidiar...



Ahora es cuando empieza para Colombia la otra final. Este talento es tan elocuente ante la falta de oportunidades y una voz tan aturdidora (una puya en... como diría Álvaro González) que ya nadie va a poder silenciar. Que esta ola no sufra una muerte súbita es tarea suya y mía porque las jugadoras ya hicieron su parte. La presión de este país tiene que crecer y madurar con ellas, estar a la altura de una Linda Caicedo que pronto será una estrella mundial, una niña como Luisa Agudelo que tapa penaltis en semifinales de los mundiales, una Gabriela que desborda creatividad... una materia prima tan generosa que ya no resiste un desprecio más.