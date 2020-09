Arriba y abajo

Venezuela ya está acá, a la vuelta de la esquina y Colombia, país que toda la vida se ha encontrado con increíbles inconvenientes para marcar gol en otras porterías, hoy anda en buen estado de forma de sus delanteros, asunto que le cae de perlas a Carlos Queiroz. Contar con hombres que estén finos arriba no es poca cosa, más en estos tiempos en los que el mundo parece estar girando al revés y cuando los torneos se han ido encendiendo poco a poco, como el pabilo de una vela mojada: con algunos chisporroteos, pero buscando que la incandescencia sea pareja.

Rafael Santos Borré anda como una máquina con River Plate. El partido que hizo ante Sao Paulo en la Copa Libertadores y su performance general lo han puesto en medio de una valoración fundamental a la hora de hacer la escogencia para los nombres de una convocatoria. Jhon Córdoba, dueño -y tal vez esclavo- de un bajo perfil que lo ha hecho tener una carrera muy exitosa en el siempre durísimo fútbol alemán cambió de casa y, tras dejar una magnífica estela de sus goles en el tradicional pero muy venido a menos Colonia -donde realmente fue heroico lo suyo ante compañeros no tan hábiles ni tan precisos en el pase- hizo maletas y se fue a Berlín para pelearle la posición al exMilan Piatek. Y el domingo, con muy pocos minutos en campo, consiguió uno de los goles del triunfo del Hertha. Y Alfredo Morelos que cada vez que le dan chance sus propias cuitas, se dedica a matar a goles a los arqueros en Escocia.



Sumar a Falcao siempre, no solamente porque ha sido en la historia de la selección el delantero más valioso que hemos tenido (no por nada es el máximo goleador con la camiseta amarilla). Luego de una temporada numéricamente buena pero decepcionante en lo deportivo para el Galatasaray, volvió conectado, muy en su rol de toda la vida, como número 9 que está cerca de la acción. Anda bien en Turquía haciendo goles -valga la aclaración que muchos de penal- y eso es bueno para la salud ofensiva del equipo. Las incógnitas son Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, poseedores de la magia que hizo maravillar al mundo con el modesto Atalanta la temporada anterior, pero que hoy no tienen actividad.



Arriba parecemos cubiertos de buena manera y si le sumamos a todos estos factores que el creativo -James- anda restableciéndose del divorcio madrileño para asentarse en la luna de miel de Liverpool, hay que mirar la defensa con miras al duelo frente a los de José Peseiro y acá parece estar el mayor problema de Queiroz: Arias, poco de juego y más cerca de Alemania que de cualquier otro sitio, Sánchez, con apagones en defensa con Mourinho en Tottenham, Mina en el mismo plan de hacer un gran partido y otro plagado de incógnitas (Tottenham y West Brom) y el asunto del lateral por izquierda. ¿Tesillo? ¿Fabra? ¿Mojica que va para el Atalanta?



Alegra saber que podemos ser contestones en el arco contrario; preocupa que atrás no tenemos solvencia.



Queiroz en medio del desequilibrio de sus líneas, que no es culpa de él tampoco. En la convocatoria sabremos cuál será la mejor forma de empezar a armar el rompecabezas de Qatar.



