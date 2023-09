Ese es el sufrimiento de Colombia hoy por hoy, que está viviendo un tiempo que nadie quiso que llegara: sentir que Radamel Falcao García ya no está resulta complejo en un país cuya característica histórica ha sido dar rodeos frente a las porterías, sin poder conseguir el último objetivo del fútbol, que es el gol. Los tiempos postFalcao resultan áridos, a veces por rendimientos individuales y, claro está, por decisiones que desde el banco no han salido tan bien como se esperaba.

Porque Rafa Santos Borré, autor del único gol de esta dupla de encuentros ante Venezuela y Chile, sigue preocupándose más por tejer y colaborar con el colectivo -que, ojo, no está mal- pero en ocasiones se nubla su verdadero objetivo que es el de anotar. Cuando él está en el sitio adecuado, es complicado (el cabezazo ante Romo es una buena muestra), pero debería ser un poco más egoísta y menos jugador de conjunto para que su rendimiento suba frente a la portería.



Y la fobia, o la golfobia también viene de ciertos movimientos: Mateo Casierra y Jhon Córdoba no vieron un minuto en los dos duelos disputados, aunque sus credenciales eran las de hacer bastantes goles. Durán, un gran prospecto de atacante y que ya debutó en la red con el Aston Villa, va por buen camino y acá es donde se empieza a dejar ver cierta golfobia. Cuando entró Durán lo hizo como wing derecho, que era lógico, pero con el ingreso de Quintero frente a los chilenos, ocupó durante un buen rato ese sector y no el de 9 de área. Recién al final se fijó que ese sitio estaba completamente vacío porque Quintero, que empezó a ir por derecha en el momento de su ingreso, se centralizó más para ver si podía ayudar en el pase y la presión.



Luis Díaz, incomodísimo en Barranquilla y en Santiago, intenta la suya, es decir, venir desde la izquierda y recortar hacia el centro, pero la buena marca de los rivales y algún atisbo de ansiedad lo han frustrado. ¿Y si Díaz ensaya de 9 en esta selección?



Colombia no gestó tanto como se suponía: aunque a Venezuela le llegó, el circuito por lo general fue más bien pobre y en el Monumental de Santiago, la más clara la tuvo Sinisterra que, aún sin saberse bien por qué, en vez de patear a la portería con el arco medio desguarnecido, prefirió pasar a un compañero imaginario. No fue el único: Muñoz en Barranquilla se echó la pierna a cuestas en soledad cuando solamente debía romperle el arco a Romo.



Hay que corregir muchas más cosas (Uribe y su presencia, los laterales que no convencen) pero el gol se ve muy escaso en este equipo, al menos por ahora.