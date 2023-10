Parece una escena perfectamente guionada para el momento cumbre de una película de redención. Primerísimo primer plano del rostro juagado en sudor del protagonista. Doce pasos y un disparo lo separan del que parece ser su boleto de absolución. Ese que hasta hace muy poco no sabía que iba a necesitar.







No está allí por casualidad, él ha construido la situación. Como si se tratase de una secuencia del mismísimo Liam Neeson, Luis está siempre en inferioridad numérica y con muy pocas posibilidades de salir victorioso. Esta vez recibió la pelota justo en la línea de mediocampo. Encaró hacia adentro retando a los dos rivales más inmediatos. Giro, pisada, túnel y mucho lomo para defender la posesión. Al final, con el último aliento, un derechazo profundo y a ras para que John Arias apareciera en el área y fuera derribado por un defensa rival. Poesía maradoniana.



No es el cobrador designado, ni el segundo ni el tercero en la fila. ¿Por qué habría de serlo si en su carrera apenas disparó un penal y lo falló? Porque, a veces, las imágenes que pasan a la posteridad son aquellas que no estaban ensayadas, como la de Marlon Brando y el gato en su regazo en el inicio de ‘El Padrino’. Santos Borré, James Rodríguez y Matheus Uribe ceden su lugar en la fila para que la salvación al fin se consume ¿Y si no? Parece una escena perfectamente guionada para una película de condenación.



Y eso fue. El balón no viajó al fondo de la red y no hubo final feliz para Díaz ni para la Selección. Lo que sí hubo fue alimento para los caníbales de las cavernas digitales y los periodistas que viven de nutrirlos con arengas populistas cada vez que un compatriota resbala. Diaz es ahora el receptor elegido de toda la frustración de los hinchas cuando la Selección no gana. Y claro, tendrá que asumir responsabilidad por sus evidentes fallos (ya lo sabe, ya lo ha hecho), pero no debería ser el único apuntado.



Mucha gente parece no notar que el ecosistema en Selección es supremamente distinto al que tiene en Liverpool. En los análisis de venas brotadas y vestiduras rasgadas olvidan apuntar, por ejemplo, que el equipo nacional es casi siempre incapaz de producirle situaciones con ventaja, que el jugador que más alimentaba su juego en el inicio del proceso actual (Jorge Carrascal) ya no es titular y que casi siempre recibe la pelota con muchos enemigos y pocos socios cerca. El lateral por su banda, el delantero centro y el volante ofensivo interior tienen características y capacidades muy distintas a aquellos con los que juega y brilla semana a semana.



Luis Diaz tiene 26 años. Su fútbol es mucho más maduro que aquel que lo puso en el radar del mundo después de su fantástica Copa América en 2021, y así lo ha demostrado en la élite con su club. Todavía está a tiempo de escribir una historia de gloria con la Selección Colombia. Dependerá de él, sobre todo. De su capacidad de adaptarse a entornos distintos y de asumir el liderazgo para el que ha sido llamado. Pero también dependerá del guion que escriba el director y de la capacidad de sus colegas para interpretarlo junto a él.



En la escena postcréditos hay un primerísimo primer plano del protagonista. Después de la caída, levanta la mirada y hay fuego en sus ojos. Habrá secuela y yo quiero verla.