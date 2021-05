Arco del triunfo

Finalmente la Conmebol le dijo que no a River Plate, de acuerdo al pedido expreso que habían hecho sobre la posibilidad de inscribir de urgencia un arquero más en su delegación que hoy por hoy trata de no encallar contra la orilla por cuenta de la friolera de 25 casos de covid-19 en su plantilla. Entonces, al no contar con guardametas, Milton Casco, el lateral que anduvo en Newell’s, parece ser el predestinado a protagonizar una extrañísima historia en el fútbol. Estar desde el minuto 1 como portero de su club, ante Santa Fe por la Libertadores.

Complicada situación porque más allá de la confianza, de los defensas que haya que poner -fuera de eso Gallardo cuenta con poquísimos futbolistas como para imaginar una especie de táctica con el fin de proteger a este mártir inesperado-, el puesto no está en manos de un experto. El fin de semana que pasó y en medio del huracán, pudieron llevar al portero Alan Leonardo Díaz para el clásico ante River y Díaz se ve que le ha aprendido bastante a Armani. A pesar de sus voladas, Díaz tendrá que ver el partido por TV.



Y acá es donde uno empieza a imaginar historias de todo tipo de esos valientes que decidieron alguna vez meterse bajo los tres palos sin contar con las horas de vuelo -qué mejor expresión de esa para describir la posición de arquero- suficientes. Es un lugar común pensar en el desaparecido Ricardo Ciciliano volando en aquel penal mítico que detuvo a Jaime Castrillón. Y también de inmediato uno piensa en aquella venganza del destino contra el mismo Ciciliano cuando en un Cali-Millonarios, vio cómo el zaguero paraguayo Espínola se tuvo que poner el buzo de arquero de Óscar Córdoba -expulsado- y le contuvo una pena máxima, lo que comprobó que la vida no se queda con nada y que todo es equilibrio.



En Bogotá -lo recordarán algunos memoriosos- durante un encuentro entre Millonarios y Once Caldas en 1991, que iba 2-0 a favor del azul, el arquero visitante recibió la roja: el inolvidable Oswaldo “La sombra” Durán vio la roja por un penal y su molestia posterior. Sin cambios, el DT Gerardo González Aquino decidió que Ramiro Ruiz, un gigantón volante de marca que había tenido buen pasado en el Deportes Tolima, debía ponerse el saco negro con verde fluorescente de su compañero. Pobre Ruiz: el choque terminó 5-0 y porque el local decidió bajar la velocidad.



Los nombres siguen llegando a la cabeza: Farinós alguna vez con el Inter debió ponerse el 1 en la espalda; el pobre Gato Pérez fue víctima de un penal en medio de una Santa Fe-América en Bogotá; Rodallega en Copa América ante la expulsión de Robinson Zapata se pudo bajo la portería en la Copa América 2007; John Terry con Chelsea y Lucas Radebe con Leeds; Jairo Castillo armando barrera en una caliente Bombonera con el saco de José Luis Chilavert… Juan Pablo Ángel, uno de los dueños de las historias más curiosas de todas: ante Deportivo Español y recién llegado a River Plate, marcó uno de los goles del triunfo de su equipo 1-4 en el Bajo Flores y tuvo que defender los cuatro que había hecho su equipo después de que Fabián Madorrán expulsara a Bonano por demora. Ángel no pudo atajar un buen tiro libre de Parodi, que lo venció en medio de la risa del atacante antioqueño, dueño de una historia que pocas veces se repetirá.