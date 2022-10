El debate ha sido ese, en torno a la actuación de la Selección Colombia sub 17 que está haciendo historia. ¿Cuál va a ser el premio que les den los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por haber llegado a la final? Y si vamos más arriba, como la situación lo amerita, ¿Cuál va a ser el premio que se le otorgue a jugadoras y cuerpo técnico por ganar el campeonato del mundo, si es que se consigue ese objetivo?



La discusión no es menor porque, supone uno, que esa clase de conversaciones se tienen que dar antes de que se llegue a estas instancias para que la concentración solamente se centre en jugar fútbol en momentos definitivos y que no se reparta la mente entre saber si es que va a haber algún incentivo mientras se prepara la gran final. Varias veces el fútbol colombiano ha sucumbido por cuenta de esas disputas nunca resueltas con anticipación, como pasara en Italia 90, cuando, clasificados a octavos, aún no se había establecido el monto a pagar para los futbolistas que protagonizaron aquella hazaña.



Y es que la historia empezó cuando Ramón Jesurún, presidente de la FCF, declaró que no había premio para las jugadoras por ser amateurs. Se desató el pandemonium y con razón: más allá de lo que se quiera esgrimir en torno a las edades y demás, sin duda que este equipo tenía que recibir un reconocimiento mucho más fuerte que los aplausos de todo un país que se acostumbró a madrugar para seguir el destino de este grupo de heroínas, sobre todo porque si de algo se ha jactado la actual dirigencia es del muy buen estado de salud de las finanzas en el ente federativo. De acuerdo a un informe publicado en el Diario La República hizo un desglose exhaustivo sobre los ingresos federativos: para el año 2020 los ingresos, según el diario, estuvieron cercanos a los 117 mil millones de pesos desglosados así: 41.995 millones de pesos por cuenta de los patrocinadores; 33.654 millones por derechos de televisión y por ingresos FIFA y Conmebol 13.336 millones y 13.187 millones respectivamente.



Es decir que no se puede hablar de una empresa de poca monta que vive a partir del amor al fútbol, ni mucho menos. De hecho, hubo dinero suficiente como para pagar la multa de 16 mil millones de pesos que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso al ente que rige los destinos del fútbol nacional por cuenta de los escandalosos resultados de la investigación realizada sobre la FCF en torno a la reventa de boletería para los partidos que disputó la Selección Colombia de mayores en su camino para clasificar a la Copa Mundial de Rusia, en 2018.



Mientras tanto el futuro del fútbol femenino sigue siendo una incógnita: una liga inviable, más allá de la excelente participación de los equipos colombianos en Copa Libertadores y el subcampeonato de la Copa América realizada en el país, no parecen ser motivos suficientes para hacer una apuesta fuerte. Quién sabe si llegando a una final mundial se cambie esa perspectiva.



Acá esperaré atentamente alguna declaración oficial sobre el monto del premio para las finalistas del mundo.