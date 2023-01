Piso cuarto

Fue hace varios años ya. Por estos días en los que se eleva el telón del nuevo año recibí una llamada de una agencia cazatalentos preguntándome si quería hacer parte de un proceso de selección para una empresa deportiva con sede en una ciudad intermedia del país. Ningún dato adicional. Envié los documentos que me pidieron y fui citado el segundo miércoles de enero a aquel cuarto piso.







Mi mejor camisa, mis zapatos nuevos y el espectatómetro a tope. El edificio lo conocía porque un par de plantas más arriba estaban los estudios de Caracol Radio, compañía para la que trabajaba en ese momento en Bogotá. Sin embargo, al cuarto piso nunca había ido.



Solo al abrirse el ascensor entendí a donde me dirigía. Unos metros a la izquierda una puerta con dos placas: COLOMBIANA DE INCUBACIÓN S.A. INCUBACOL y CLUB DEPORTES TOLIMA. De pronto todas las piezas encajaron y supe que la entrevista de trabajo que estaba por tener era nada menos que en la oficina desde la cual se dirigía al equipo que llevo en el alma desde el día en que nací.



‘Siga a presidencia, por favor’, me indicó la secretaria. El camino que conducía a aquel salón estaba vigilado por camisetas que contaban la memorable historia del club, fotos de partidos y planteles épicos, guantes de atajadas monumentales haciendo sinfonía con trofeos y medallas nacionales e internacionales que la familia había logrado en el mundo de la ganadería. Como un niño en Disneyland, me costaba mantener la boca cerrada y el corazón tranquilo. Al entrar, me esperaba de pie junto a su escritorio de madera, Gabriel Camargo Salamanca. El Cacique de esta tribu. Muchas veces lo había visto de lejos y un par habíamos hablado por teléfono, pero nunca antes había estrechado su mano.



Para cada dato histórico que yo tenía en el archivador del alma, él tenía una historia fascinante. Dueño de una memoria asombrosa y un gran sentido del humor. Cada relato suyo venía rebosante de pasión, y sus sueños para el equipo – que en ese entonces acumulaba tres títulos y ocho finales menos que hoy- no cabían en esa habitación. Un rato después entró al lugar, César Alejandro, su hijo, quien ya para entonces estaba al frente de muchas de las dinámicas internas de la institución. Impresionante parecido: sus gestos, su look, su forma de caminar. Y, sobre todo, su amor, respeto y compromiso por los colores que tan alto puso su padre.



Dije que no y fue una de las decisiones profesionales más difíciles de mi vida. Sobre todo, después de haber pasado esos minutos en aquel cuarto piso y del abrazo que me permitió darle don Gabriel al despedirme. Lo hice porque no me imagino lejos de la reportería, al menos en esta parte del camino. Sin embargo, mi admiración por los Camargo -como empresarios, como líderes, como hombres de familia- solo creció a partir de ese momento.



Deportes Tolima ha ganado todos los trofeos de fútbol juvenil y profesional que se entregan en Colombia, incluyendo tres estrellas por sus títulos de primera división, una Copa y una Superliga. En el último año y medio jugó cuatro finales y ganó dos. Sus sanas finanzas son envidiadas por algunos de los equipos más poderosos de Colombia y su sede deportiva propia cumple con estándares internacionales que le permitirán a la ciudad ser considerada para torneos continentales. El Tolimita es ahora el Gran Tolima y mucho tiene que ver con aquellos hombres del cuarto piso.



La voz de Gabriel Camargo se apagó el año pasado, pero su legado seguirá vivo en este 2023 en las gargantas de aquellos que desde las viejas graderías del Murillo Toro lanzarán poemas de amor a este equipo de fútbol. A su equipo, nuestro equipo. Su corazón latirá eternamente en los bombos de la tribuna Sur. Y si el cielo tiene pisos, seguro que él está en el cuarto, abriendo camino para la cuarta…la cuarta estrella.