Perder (no) es ganar

“Maturana que no hable, en cuánto sea entrenador que lo haga”, dijo Carlos Salvador Bilardo, técnico del Sevilla en ese entonces, sobre su colega colombiano que dirigía también en el fútbol español (Valladolid); y quien ya había conquistado una Copa Libertadores con Atlético Nacional y había regresado a la Selección Colombia a una Copa del Mundo después de casi tres décadas de ausencia. Antitéticos en su manera de entender el juego y, sobre todo, de asumir la competencia y el resultado.







Más de treinta años después, el debate ideológico continúa vivo. Uno de los apóstoles de Bilardo desenfunda -con la tranquilidad que lo caracteriza y lejos de las formas impulsivas de su maestro – una frase que es un misil. Un proyectil que, con intención o sin ella, termina estrellándose contra el postulado más famoso alguna vez dicho en torno a la Selección Colombia, ese que reza que “perder es ganar un poco”.



No. Para Bilardo y para su pupilo Néstor Lorenzo perder es perder. Nada realmente importa más allá de la frontera del marcador. “Se aprende a ganar, cuando se gana. Hay que educar para ganar. Y si querés ganar tenés que ser proactivo, tenés que ser protagonista…”: dijo el técnico de la Selección Colombia esta semana en entrevista con el diario El País de España. Conclusión de una respuesta en la que también había dicho: “A veces escucho: ´Perdimos, pero tenemos que aprender del error´. Sí, me parece bien, pero cuando perdés, aprendés a lo que no hay que hacer para perder. Pero eso no te enseña a ganar”.



Lejos de los paraguazos que se abren seguido cuando se va a enfrentar un rival de categoría, Lorenzo asume aquí la presión del resultado y demuestra que es capaz de convivir con ella. Anticipándose al desenlace y concluyendo antes de los hechos que, si al final llega una derrota, no habrá ningún micro-triunfo en ello. Seguramente sí análisis de las formas y los hechos específicos que condujeron a ese marcador y se establecerán conclusiones valiosas, pero sin caer en la tentación de romantizar el fracaso. Pensando en la Copa América que empieza a asomarse en el horizonte, es alentador.



Francisco Maturana es un pionero táctico. Probablemente el entrenador más importante en la historia de nuestro país, aplaudido y valorado por distintas escuelas y directores técnicos en el mundo entero. Sin embargo, esta pizquita de mentalidad bilardista nos viene bien. Quizá es un poco de lo que nos hace falta para dejar de vivir aquello que explica otra frase que parece viajar encarnada en nuestra eterna realidad, sobre todo cuando se trata de partidos que definen algo importante: ‘jugar como nunca y perder como siempre’.