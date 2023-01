Aparecer para la foto en su graduación del colegio, después de no haber hecho una sola tarea con ellas, por ellas. Y volverte a ir el día que toca pagar la matrícula de la universidad. “Las adoro. Las tengo a todas como mis hijas, de pronto a otras como mis nietas”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el día que la Selección Femenina de Mayores clasificó a la final de la Copa América 2022, y de paso selló su boleto de regreso al Mundial y los Juegos Olímpicos.





Unos días antes, en el debut de Colombia en el torneo, las jugadoras entonaron el himno nacional replicando un gesto que previamente habían compartido todas en sus perfiles de redes sociales. Mientras cantaban el himno, alzaron sus brazos y cerraron el puño. No era un símbolo de triunfo, era un reclamo público por tantos años de promesas incumplidas. Se acababa de confirmar que la liga femenina en el segundo semestre, anunciada a altoparlante unas semanas atrás, no se iba a disputar.



“Les digo hoy, con toda seguridad y con toda la seriedad del caso, que la liga femenina a partir del año entrante (2023) será de un año entero”, dijo el mismo día de su declaración de amor filial, el máximo dirigente del fútbol en nuestro país. Montado en la ola de júbilo que empujaba el viento de los triunfos de aquel equipo, encaramado en la espuma de la victoria, reclamando un aplauso que no merecía.



Pero no fue el único. Meses después, cuando la Selección Femenina Sub-17 (para la cual, dijo Jesurún, no habría premios “por ser muchachas amateurs”) deslumbraba al planeta con Linda Caicedo y su banda, y alcanzaba la final del Mundial de la categoría; la ministra María Isabel Urrutia prometió también: “Puedo asegurar que en 2023 habrá liga profesional de fútbol femenino de 11 meses con salarios dignos. Conseguimos que los patrocinadores les paguen entre 400 y 500 dólares mensuales a las jugadoras”. Si papá no ésta, su hermana sí ¿no?



Esta semana, para sorpresa de solo algunos ingenuos, la Dimayor anunció que la Liga Femenina durará solo cuatro meses. Y se repetirá la historia: se tirarán la pelota entre todos, dirán que no hay plata (aunque sí hubo para pagar multas por reventa de boletería), culparán al calendario de FIFA y volverán a dejar esos brazos alzados y esos puños cerrados sin aquello que justamente reclaman desde hace tantos años. Con esos papás y esas hermanas, para qué enemigos. Ni siquiera las buenas notas y la admiración de todos los vecinos, han podido librar al fútbol femenino colombiano de la orfandad.