Carentes de casa. Viviendo en un sitio donde, a pesar de ser clientes habituales, no parecen ser muy queridos. Los reciben y les alquilan cada semana, pero no los miran mucho a los ojos y cada vez les estrechan menos la mano. Como si hubieran perdido ese seductor aroma de cuando eran los únicos que pagaban alquiler. Los equipos de fútbol profesional en Colombia ya no tienen donde vivir, donde jugar.



Atlético Nacional estuvo a casi nada de tener que afrontar su partido de octavos de final de Copa Libertadores fuera de Medellín. El estadio Atanasio Girardot estará albergando el montaje del Super Concierto de la Feria de Flores, y de no ser por un permiso especial otorgado por Conmebol, el inquilino habitual tendría que recibir la visita en otra parte porque el dueño decidió ocuparle su habitación. Y claro, dueño es dueño: en casi todas las ciudades del país, los estadios son propiedad de los distritos y no de los equipos de fútbol. Sin embargo, el maltrato a quienes pagan arriendos importantes durante casi todo el año es difícil de creer.



En el caso puntual de Medellín, la administración del estadio conocía desde varios meses atrás la programación anual de partidos y las fechas en las que Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín necesitarían usarlo. Aun así, para el segundo semestre hay casi doce semanas en las que el estadio estará bloqueado por eventos no deportivos. Desterrados.



En Bogotá, el año pasado, la alcaldesa Claudia López pidió públicamente aplazar las finales del fútbol colombiano para que el concierto de Harry Styles pudiera mudarse de Salitre Mágico al estadio El Campín. Así de fácil. Desconociendo compromisos previos y calendarios concertados. Ignorando que el campeonato colombiano era uno de los pocos que se continuó jugando después del arranque de la Copa del Mundo. Obviando también que para entonces ya había un oficio en Dimayor diciendo que El Campín estaría inhabilitado entre el 15 y el 21 de noviembre (semana de las últimas dos fechas de cuadrangulares) por la presentación de Bad Bunny.



El último lugar en la fila para el deporte. Así los papeles y los acuerdos digan otra cosa. El artículo 133 del Decreto 2106 de 2019, modificado por el artículo 15 de la Ley 1493 de 2011 establece: “El préstamo de escenarios deportivos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas no interferirá con la programación de las actividades deportivas que se tengan previstas en dichos escenarios...”



La discusión morirá el día que los equipos tengan casa propia (y la alquilen también para conciertos, circos o lo que quieran; volviéndose competencia para las ciudades). Sin embargo, y mientras eso no pase, ojalá sus arrendadores los miren los ojos, respetando lo acordado y recordando las grandes sumas de dinero que durante tantos años han pagado por alquiler.