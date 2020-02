Libros inolvidables para partidos inolvidables

Hay partidos de fútbol que son capaces de sacar de un escritor 600 páginas con las que se gesta un libro, tarea tan difícil como la que puede ser ganar un juego en el minuto 90 y con la cancha embarrada. “La partita”, escrito por Pietro Trellini, es un ejemplo de cómo los grandes duelos no solamente se inmortalizan a través del video: las páginas de un texto pueden incluso reverberar aún más las exaltadas emociones que siempre determinan los recuerdos. Trellini se sentó a trabajar sobre el duelo Italia-Brasil en Sarriá, uno de los más épicos que se vivieron en una Copa del Mundo y que premió la determinación de los italianos y que castigó la consigna de Telé Santana de premiar la belleza antes que la efectividad.

De ese encuentro recuerdo otro libro: “Los fantasmas de Sarriá se visten de Chándal” escrito por Wilmar Cabrera, periodista y homónimo del atacante uruguayo que anduvo por Millonarios en la década del ochenta, donde se le da paso a la ficción de lo que se vivió esa tarde en medio de un escenario que ya no existe.



Independiente de Avellaneda, de estirpe vencedora durante tres décadas, encaminando un fútbol que se acercaba a la perfección a partir del talento de su 10 eterno, Ricardo Bochini, no solamente vivió la holgura sino que también aprendió a ser ganador en medio del panorama más adverso que puede aparecer en medio de 90 minutos: era la final del Nacional 77 y la disputa por el campeonato era con Talleres de Córdoba. Independiente se quedó con ocho hombres por cuenta de un arbitraje sospechosísimo y aún así, los rojos pudieron igualar el choque a dos goles y con ese resultado, y en condición de visitante, Independiente dio la vuelta olímpica. Lo novedoso del enfoque logrado en este gran libro hecho por el periodista Claudio Gómez es el deseo profundo de un dictador por poner a Talleres en lo más alto sin importar lo que ocurriera alrededor. La situación de la provincia, los abusos de poder y los horrores cometidos por Luciano Benjamín Menéndez, oficial militar de la época y cuya crueldad no pasó de largo al recibir trece cadenas perpetuas.



“Autogol” de Ricardo Silva Romero es nuestro ejemplo colombiano, partiendo de los dolores profundos que quedaron en una nación carente de títulos aquel tropezón de espanto en el Mundial de los Estados Unidos, que culminó con el sello macabro del asesinato de Andrés Escobar. Silva mezcló el patetismo de esos años con el dolor de un narrador deportivo que queda inmerso en medio de sus propios conflictos con ese tanto en contra que quisiéramos borrar de la mente.



Andrés Burgo se arriesgó a escribir el famoso “la final de nuestras vidas” sobre el eterno River-Boca de la final de Libertadores y en iniciativa de Losmillonarios.net se aproximaron a una final inolvidable a partir de testimonios de los protagonistas de esa noche y grueso de material gráfico recolectado en aquel Millonarios-Santa Fe que definió el título del torneo 2017 II.



