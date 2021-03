Cuando ocurren cosas como la que pasó el fin de semana anterior en el encuentro Rionegro-Nacional, la metamorfosis que nos resistimos a ver día a día en el espejo, de pronto nos da una bofetada en la cara y empezamos a enumerar asuntos que antes, quizás, no nos llamaban la atención y, de hecho, hacían parte de la burla veinteañera.



Es que en la anterior jornada del fútbol colombiano se dio un hecho que, por talento, era esperable, pero que es capaz de remover los cimientos propios: Tomás Ángel, delantero del equipo verde, marcó el gol de su equipo. Y es en ese instante en el que el peso de la vida se mete dentro de una bolsa invisible que hace rato cargamos pero que con estos hechos se hace manifiesta. El buen Tomás nació en el 2003. Es decir, estaba su padre -al que vimos muy joven debutar y arrebatar un título a Millonarios cuando apenas era un juvenil, por allá en 1994- envuelto entre pañales y meconio mientras que yo, para ese 2003, andaba recorriendo hoteles de toda laya para entrevistar futbolistas cuando trabajaba para esta página en la que hoy escribo columnas de opinión.



Entonces ya no es solamente que Tomás Ángel haga gol: va mucho más allá esa inexorable relación de todos con el tiempo. También me doy cuenta de que bebidas a temperatura de lava y que a los 20 años eran imposibles de ingerir, hoy las saboreo y degusto con gran cariño; de hecho, ya no resultan tan suculentas las bebidas reposadas. Y ese gol de Tomás me recuerda que, de repente, aquella versión instrumental de “Yesterday” que tanta ira me daba, ahora no me desagrada tanto y que soy capaz de silbarla acompasadamente mientras suena en Melodía Estéreo, emisora que está en la memoria de mi carro y que hace años yo la borraba de la memoria del radio del carro de mi mamá, porque ya no me aguanto ningún ruidaje.



De repente es encontrarse con la realidad de frente: Hernán Torres, cuando lo vi en un estadio, no era DT sino arquero y tenía pelo largo; me sorprendía observar, en los álbumes de fútbol que llenaba con una pasión que trato de revivir pero que ya no sabe a lo mismo, que eran jovencísimos aquellos que nacían después de los años 80. Ahora varios de ellos ya no están en la cancha porque ya pasó su tiempo. Maradona tenía 26 en el 86 y aunque lo tengo muy fijo en la mente, gambeteando gente como arroz y enfundado en una camiseta celeste con el patrocinio de Mars, resulta que ya está muerto.



Todos esos pensamientos llegaron a mí el sábado con el gol de Ángel mientras extrañaba comerme una milhoja en Picaflor y estaba a la espera de mis exámenes médicos. Todo salió bien: Triglicéridos en 140. Iré a Cyrano por la milhoja, entonces.