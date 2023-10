Negro arcoíris

Una caja amarilla de chicles, un Bon-Bon-Bum de envoltura roja y un silbato de piñata. A sus doce años, Wilmar quería ser héroe, como todos los niños a su edad. Iba al colegio por la clase de educación física y el partido de fútbol del recreo, soñaba con estadios repletos y su propia silueta en el centro de la escena. Sin embargo, en el paisaje de sus fantasías el arcoíris tiene un color que no hay en el de sus compañeros de salón. Esta es una historia de gloria desde donde la gente cree que no puede haberla...y quizá por eso vale tanto.







Quince años han pasado desde la primera vez que Wilmar Alexander Roldán Pérez fue designado para un juego de Copa Libertadores. Tenía veintiocho y era menor que varios de los jugadores a los que dirigió esa noche en el partido de cuartos de final de la edición 2008 entre Boca Juniors y Atlas de Guadalajara.



Fue el mismo año del que puede ser el error más grave de su carrera. Ese que para muchos era suficiente para descartarlo definitivamente del plano internacional: el ‘no-gol’ de Fram Pacheco en la última jugada de la final ante América de Cali. Una anotación absolutamente legal de Boyacá Chicó (a la postre campeón en penales, por fortuna para el juez) que Roldán no validó argumentando que el tiempo estaba cumplido. “No fue un error de regla, yo no fui en contravención de la regla sino del sentido común. El árbitro es el dueño del tiempo, ya se habían cumplido los tres minutos de reposición y podía terminar el partido. Sin embargo, el error mío está en que me desentendí de la jugada, no sé en qué momento el jugador se fue solo, no pensé en la jugada siguiente y el partido no se puede terminar en un avance prometedor: explicó luego al diario El Tiempo.



Desde entonces muchas cosas pasaron: los equipos mexicanos ya no juegan la Libertadores, el colombiano se convirtió en el árbitro con más encuentros dirigidos (116 a la fecha) en ese torneo, el VAR llegó para reevaluar la absoluta autoridad de los árbitros y salvarlos – si se dejan- de grandes embarradas. El colombiano, contra el vaticinio de muchos, se convirtió en una institución del arbitraje local...y claro, siguió cometiendo errores (como todos).



El próximo fin de semana Roldán pitará su cuarta final de Copa Libertadores (2012, 2013, 2014 y 2023) y a casi nadie parece sorprender. Abrirá su vitrina para colgar una medalla más junto a los reconocimientos por ser elegido, en su momento, como el mejor arbitro de Sudamérica y nominado al mejor del mundo. El antioqueño ha estado en los escenarios donde todo amante del fútbol, desde su orilla, desea estar: mundiales de fútbol, eliminatorias, Libertadores, Sudamericana, Confederaciones, Copas América y Juegos Olímpicos.



Ahí está el niño de Remedios cumpliendo su sueño. Otra vez el Maracaná repleto y él, literalmente, en el centro de la escena. Desde la tribuna seguramente gritarán su apellido y no precisamente para alentarlo. Pero no le importa, su definición de héroe no tiene que ver con eso. Al fin y al cabo, su arcoíris no es como el de los otros niños. En el suyo también hay un poco de negro...el del traje del hombre con silbato de piñata en el corazón del campo.