Micrófono encendido

¡3,2,1! Se prende la lucecita roja y algo pasa en la cabeza y el discurso de quien está frente a la cámara. Play al casete y el archivador mental empieza a lanzar respuestas que casi nunca dicen nada. Un full viejo serviría y nadie notaría que no corresponde al presente. Sin embargo, a veces algo cambia en la atmosfera: las neuronas y las gargantas se liberan y alguien dice algo.



Ganar libera. Pregúntenle a Jarlan Barrera y su desahogo genuino después de un gol de último minuto que vale una estrella y una redención personal. “Todos esperando este momento, fueron tres años bien hijue… luchados, sufridos. Nos echaron mier.. y aquí estamos”.



Hay personas escandalizadas porque alguien, con adrenalina recorriéndole aún cada vena de su cuerpo, dijo dos palabras que escuchan a diario en el transporte público o la oficina. Yo prefiero al deportista que expresa lo que genuinamente hay en su corazón y su cabeza -así se le vaya un madrazo en la mitad, que aquel que ni siquiera en los momentos más intensos es capaz de romper el molde y salir de ese letargo verbal que aburre a todo el mundo.



Lo hizo también Hernán Darío Herrera, el técnico del equipo campeón, en la conferencia de prensa posterior al juego. Sin groserías, pero pasando cuenta de cobro a quienes en algún momento lo maltrataron: “Hay una reunión y a unas personas no les gustó un reclamo que hice por el grupo de jugadores, porque no podían estar todo el día en una cancha sin comer. Salimos de esa reunión y me dijeron que si no me gustaba había mucha gente en la Plaza de Botero caminando”.



Perder también libera. Después de la pesadilla que vivió Daniel Cataño el pasado domingo en ese mismo partido (errar un penal que podía valer un título y ser expulsado en la misma acción), hablar sin filtros de la escena y de lo que vino después, es terapéutico para él y valioso para quienes lo viven del otro lado de la línea o el televisor. El volante del Deportes Tolima explicó al detalle, en varios medios de comunicación, lo que vivió en esos instantes con Kevin Mier y Danovis Banguero, porqué pateó de esa manera, la rabia de sus compañeros, la angustia de su familia y la conversación con Hernán Torres, su entrenador en las horas posteriores.



Para eso son las ruedas de prensa, las zonas mixtas, las entrevistas. Se trata de contar lo que no se ve y que termina ejerciendo una influencia importante en el desarrollo de los proyectos. Nadie quiere escuchar que “fue un partido difícil porque el rival hizo bien las cosas, pero que siguiendo las indicaciones del ‘profe’ se logró sacar adelante”. Hablen.