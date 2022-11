Marco, Mario y el cerdo

Más de dos décadas pasaron desde que Marco y Mario estrecharon sus manos por primera vez. 12 y 9 años tenían entonces. Eran un par de niños enamorados de la pelota y con los corazones repletos de sueños. Un par de niños que seguramente cada año nuevo recibían una golosina en forma de cerdo, atendiendo a la tradición germana que relaciona este animal con la buena suerte.







El encuentro aquel tuvo lugar en los campos de entrenamiento del Borussia Dortmund, una auténtica fábrica de estrellas. Nació allí una brillante sociedad futbolística que jugó cinco temporadas completas (en dos etapas) para aquel club y sobre todo una genuina amistad. Camaradería infantil que casi siempre incluye pactos y promesas que desafían el destino.



Ambos conquistaron muchos de sus anhelos, encontraron llaves para sus vitrinas y lograron el reconocimiento que perseguían desde aquellos años en los que sus huesos aún no se habían terminado de estirar. Sin embargo, hay una promesa que no se cumplió.



Esta semana sus nombres protagonizaron los titulares de los diarios deportivos más importantes del país y encabezaron las listas de tendencias en redes sociales. Marco y Mario fueron la noticia más importante de todas aquellas que se generaron tras el anuncio de Hansi Flick sobre la convocatoria final de Alemania para el Mundial de Catar.



Marco no está. Otra vez las lesiones, que poca tregua le han dado, vuelven a privarlo de estar con su Selección en un torneo de los grandes. Una mala racha que empezó hace más de doce años: cuando Joachim Low lo llamó por primera vez a la Selección, el dortmunés sufrió una contractura muscular a tres días de su debut. Cuatro años más tarde, a semana y media del arranque del Mundial de Brasil, una rotura en el tobillo le impidió disputar su primera Copa del Mundo. Aquella que conquistaría Alemania con gol de su amigo, su hermano, Mario Götze, en la prórroga de la final ante Argentina.



Después de aquel gol – por lejos el más importante de su carrera-, Mario también tuvo demonios que enfrentar. No encajó en el Bayern Munich de Guardiola y un trastorno metabólico hizo que su regreso al Borussia no correspondiera a la gran imagen que había dejado en su primera versión allí. Para el Mundial de Rusia 2018 nadie lo extrañó. Nadie a excepción de su amigo, su hermano, Marco Reus que al fin cumplía el sueño de estar en la foto que todos quieren estar.



El camino tuvo sabores diferentes para Marco y Mario. Cuando endulzó a uno, al otro le amargó. Aquellos niños que coincidieron en Renania del Norte – Westfalia, hoy son ya habitantes del tercer piso y se enfrentan probablemente a las últimas curvas de su carrera. Parece difícil que se haga realidad aquella promesa que se hicieron: jugar juntos una Copa del Mundo. El cerdito se escondió.