Manzana de caucho

Irresistible manzana incluso para aquellos que más inmaculados lucen. Casi nadie logra contenerse ante la tentación de emitir ‘cuenta de cobro’ por un resultado futbolístico que coincide con alguna postura defendida recientemente o que simplemente va en contravía de lo que dijo alguien más.



Las buenas presentaciones de Millonarios y Junior de Barranquilla en su primer partido de la fase de grupos de Copa Libertadores han desatado una avalancha de comentarios en redes sociales dirigidos a quienes –con argumentos en algunos casos- no tenían altas expectativas sobre el debut de los clubes colombianos en el torneo continental.



Muchos de los usuarios de plataformas digitales (colegas incluidos) que quizá pensaban lo mismo que aquellos que lo dijeron en una tarima de mayor alcance (un programa de radio o televisión nacional), hoy desenfundan con rudeza ácidas publicaciones construidas desde la valentía propia que ofrece el blindaje del mundo digital. Incluso quienes guardaron silencio, escondidos en la cálida cueva de la tibieza, hoy vociferan contra los que sí se la jugaron emitiendo una opinión.



En la previa, se pierde con cara o con sello. Si se decía que los equipos colombianos tienen lo suficiente para plantar cara a los brasileros, inmediatamente las redes sociales destapan el frasco del historial de los resultados adversos, de las evidentes carencias estructurales de nuestra liga, de las diferencias en millones de euros entre una plantilla y otra, del porqué el ‘exitismo’ ha sido la más grave de nuestras enfermedades.



Si se decía que los equipos brasileros eran ampliamente favoritos, las amables y educadas respuestas contestaran algo sobre la pobre mentalidad y el complejo de inferioridad, desempolvando alguna hazaña excepcional. Al final, pase lo que pase, nadie recogerá el insulto. Si tuviste razón, pasará desapercibido. Si no, la buena y selectiva memoria de las redes, hará su trabajo.



Ah, por si las moscas: no es un lloro. Escribo esto terminando una semana en la que varias de las cosas que dije que podrían pasar, pasaron.



Es un juego divertido siempre y cuando se tenga ‘mamá de caucho’ y la autoestima suficientemente aceitada como para que toda esa basura resbale y no quiebre. Siempre y cuando se entienda que esa manzana irresistible, es también de caucho, un material capaz de endurecerse y romperle los dientes a quien hoy mastica ese chicle con deleite. En el delicado arte de opinar hay apenas una casilla de distancia entre la escalera y la serpiente. Hoy ganas y mañana pierdes...y viceversa. Una verdad que recordamos automáticamente cuando volvemos al inicio del tablero, pero que olvidamos fácilmente con un par de buenas rondas.