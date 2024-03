Hora de divertirse: juega el Luton Town

Cierto es que el fútbol envolvente del Liverpool es una de las grandes tentaciones en las que cualquier espectador puede caer si es que en su eterno trasegar por el zapping no se ha sentido satisfecho con ningún juego que esté programado en la inmensa parrilla de TV; cierto es que la velocidad con técnica y precisión con la que cuenta el Manchester City hace que lo que menos se quiera hacer es parpadear, así que como Alex DeLarge en ‘La naranja mecánica’, la idea es hacer un ejercicio inverso gracias al Método Ludovico porque acá no se pretende desterrar psicológicamente a partir de imágenes violentas que se obliga a ver ciertos comportamientos, sino todo lo contrario: parpadear puede ser perderse un instante sublime de De Bruyne, Foden, Rodri o Haaland.

Cierto es que la imperfección también cabe en los estándares de belleza y acá emerge un equipo recién ascendido con el que cualquiera se puede trasladar al primer vagón de una montaña rusa, capaz de conmover hasta al más enhiesto. Ese club se llama Luton Town y parece imposible imaginar que este modesto equipo fuera capaz de ser una especie de salmón que nada en un torneo muy desigual para ellos y que aunque no lo merece, casi siempre termina muriendo ahogado en el borde de la costa, cuando le ha faltado muy poco para llevar a cabo su hazaña. Es difícil aburrirse viendo un partido de ellos.



Presupuestalmente, Luton es el colero de los números en la Premier League: su valor de planilla es de 101 millones de euros, 9 millones de euros menos de lo que valen dos de los mejores futbolistas del Manchester City (Rodri y Foden están avaluados en 110 millones de euros cada uno) y Erling Haaland casi que duplica el valor nominal del Luton (180 millones de euros). Aún así el club trata de no temerle a nada. Sabe que, en teoría, la lucha la tiene perdida y nada mejor que avizorar ese panorama jugar a ganarlo todo así no se logre.



Anda tratando de salir del descenso pero, a la hora de escribir esta columna, está a cuatro puntos de la salvación. El decimoséptimo, Nottingham Forest, suma 24 puntos. Defiende muy mal pero ahí aparece su arquero Thomas Kaminski, belga de nacimiento, con recorrido en clubes menores de su país y en la Championship con Blackburn Rovers. Seguramente se irá a otra institución en la que no deba trabajar tanto los 90 minutos porque de no ser por él, Luton tal vez habría perdido las siete vidas del gato. Tom Lockyer, uno de sus futbolistas insignia, está por fuera de carrera luego de estar a punto de morir en el campo del Bournemouth por un paro cardíaco; Ross Barkley le da calidad al medio campo. Su carrera que se frenó intempestivamente luego de un paso sin luces por Chelsea tras buenos segmentos en Everton y Aston Villa, le ha permitido volver a tomar aire competitivo; Tahith Chong es desorden y caos, como su frondosa cabellera, pero es caos positivo cada vez que Luton va al ataque donde están esperando atentos el nigeriano Adebayo o Carlton Morris.



Para completar este mapa querible, en su plantilla está Pelly Ruddok Mpanzu, un mediocentro que lleva en la institución cerca de una década en la que ha sabido recorrer una historia inigualable: con Luton ha conseguido ascender cinco divisiones hasta llegar a primera división, hecho que no conseguían desde la temporada 91/92.



Ha puesto en jaque a los grandes, pero siempre se queda sin restos para aguantar hasta el final, porque en varios de sus partidos les han sobrado cinco minutos: aquel día que vencían a Liverpool y apareció Luis Díaz en medio del drama por el secuestro de su padre para igualar un duelo imposible en los últimos segundos; igual que en el choque frente al Arsenal, que terminaron perdiendo 3-4 en casa por un tanto de Rice al ´97. Con Chelsea caía 0-3 y en los últimos 10 minutos apretó las acciones y estuvo cerca del 3-3 pero no le alcanzó; Manchester United -lo que no es novedad- tuvo que parir para vencerlo con un solitario tanto de Lindelof; al City lo derrotaba 1-0 con justicia pero una ráfaga individual lo hizo perder el duelo entre los minutos 62 y 64 y aunque lo intentó, no consiguió reponerse del golpe, cosa que sí pudo con Newcastle, empatando en un partidazo que culminó 4-4.



Su más grave pecado fue caer ante los dos equipos que supera en la tabla y esos puntos lo podrían tener más holgado: derrota con Burnley (casilla 19) 1-2 y caída 1-3 ante Sheffield United (casilla 20), ambos en casa.



Sería lindo que no descendiera Luton Town. Nadie quiere que se haga realidad la historia del salmón ahogándose en el borde de la playa en Kelinworth Road.