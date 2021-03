Partido final

Es una cuestión que aunque termine preparándose después, la determina el calendario cuando se juega por los puntos. Es que tenemos que saber hacer la diferencia profunda entre lo que significa un partido que termina alineado con el final de un futbolista y aquella pomposa celebración de los juegos de despedida, donde no se juega por la tabla de posiciones y en el que los invitados no son el 4 que casi siempre le sacan amarilla a los 30 del primer tiempo y que está tratando de navegar en su propia excursión denominada primera división. No, el adiós en medio de la fiesta preparada es otra cosa, porque todo está fríamente calculado.

El adiós en medio de un encuentro impensado -donde a veces el protagonista ni siquiera supuso que esa iba a ser su última aparición en una cancha- termina siendo un paso de esos, tipo trámite. Y a veces el trámite no necesariamente sale tan bien.



Pensar por ejemplo en Diego Maradona: había regresado a Boca Juniors -por supuesto que sus apariciones de bienvenida también tuvieron el marco de un juego a todas luces anodino, pero que tomó trascendencia por la presencia de la figura- y una cosa fue su vuelta y otra su adiós inesperado: cuando decidió pegar el giro hacia La Bombonera era 1995 y el choque entre Boca y Colón -usualmente un duelo más del calendario- hoy es un juego con pinta de mito. El estadio a reventar y la angustiosa victoria 1-0 con gol de Scotto le dio un tinte aún más increíble. En cambio, miren lo que a veces resultan las despedidas inesperadas, la última vez fue en un gran duelo con un marco excepcional: River-Boca en 1997. Al finalizar el primer tiempo Héctor Veira reemplazó a Maradona e hizo ingresar a Riquelme. Jugó poco y mal Diego ese día, tanto que El Gráfico lo calificó con 3 puntos. Nunca más apareció en las reseñas de los diarios. Hasta ahí llegó su carrera cierta.



Imaginar a Iniesta, por ejemplo: el tipo que tuvo que ir de la mano con el dolor de la depresión justo cuando estaba en el mejor momento de su trayectoria. Pensar en una de las cabezas pensantes más grandes -al lado de Xavi- y que resultó determinante en el ciclo sumamente exitoso del Barcelona en especial en el fútbol europeo y saber que ese adiós terminó medio ensombrecido. Obvio, su último duelo de liga fue ante la Real Sociedad y ahí hubo tiempo de aplaudirlo hasta romperse las manos. Sin embargo su despedida europea, de Champions para ser específico, no fue el más feliz: aquella derrota 3-0 del azulgrana ante AS Roma resultó ser el escenario en el que al crack español le corrieron el telón en duelos continentales.



Volvemos a Argentina: Hugo Gatti, leyenda de las porterías en su país, impulsor de un estilo distinto al de resolver los problemas in extremis -porque lo que hacía era desactivar las escaramuzas antes de convertirse en problemas- se fue bien por la puerta de atrás. En Boca Juniors -lugar en el que reclutó gran idolatría- empezó el torneo 87/88 con un duelo aparentemente sencillo ante Deportivo Armenio. Gatti cometió un error de espanto y un desconocido Sergio Silvano Maciel lo derrotó. Fue 0-1 a favor de Armenio y Gatti, señalado por el fallo, salió de la titular por decisión de José Omar Pastoriza que, en reemplazo, le dio el chance a Navarro Montoya en la portería; Gatti se negó a ser suplente. Nunca más se vistió de cortos.



No sé si la memoria me va a jugar una mala pasada, pero Faustino Asprilla, gloria tremenda del fútbol noventero lleno de genios, locura y cierta indisciplina, debió jugar por última vez en Colombia en el 2004 (luego viajó para Argentina). Prometió que estaría al lado de aquel pobre Tuluá del ‘Chepe’ Torres hasta el final de la campaña y en un partido en Bogotá, de primera fecha en el calendario contra Millonarios, su equipo iba perdiendo 2-0 y el DT lo reemplazó. Y Asprilla se molestó. Y se fue a Estudiantes. Pero la historia, que es curiosa, dirá que el Campín fue el último césped nacional que pisó el ‘Tino’.



En todos los casos (Maradona, Iniesta, Gatti y Asprilla) se fueron sin el ruido que generó su talento. Ya, las fiestas y los ponqués posteriores por su adiós, al menos en esta columna, no cuentan porque el ejercicio era justamente ese: recordar que por lo general los finales no suelen ser felices.