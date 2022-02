Inventemos clásicos

“¿Desde cuándo el partido Once Caldas Vs. Pasto es el ‘clásico volcánico’? Esa es nueva”, escribió anoche en su Twitter personal el gran José Orlando Ascencio, uno de los mejores periodistas deportivos del país, y fue imposible no reír al ver estas ocurrencias de aquellos que se ven metidos en maromas para tratar de dar validez a partidos que de clásico nunca han tenido absolutamente nada.

Entre otras, eso ha generado la jornada de clásicos, esa que han querido imponer los dirigentes que aprueban año tras año un campeonato plagado de errores y de injusticias, como si fuera trascendental e importante agregar un peldaño más al ya atiborrado calendario. Y entonces, como este ya no es un torneo de 14 equipos, sino de 20 y con ganas de aumentar la cifra, pensar que todos los encuentros van a cuadrar perfecto como para imaginar una fecha de clásicos resulta ser tan complejo como terminar aquel rompecabezas de finca al que siempre le faltan 10 piezas.



La primera vez -bueno, que yo recuerde- que se coló un partido aleatorio en medio de un fixture que apuntaba a juegos de esa índole fue en el 92. Envigado había ascendido en esa campaña y no contaba con una pareja de baile de sus mismas características, entonces le pusieron como pareja al Real Cartagena. Y desde ahí comenzó la locura furiosa. Entonces hemos visto ‘clásico joven’ -como si en efecto algo joven pudiera ser clásico- a lo que marca, sin agüeros ni empachos.



Basta con ver el calendario del 2022 para encontrar que de aquellos denominados juegos clásicos apenas están vigentes el juego que enfrenta a los dos rivales tradicionales de Bogotá, Santa Fe y Millonarios, el que deja cara a cara las dos vertientes futbolísticas nacidas en la capital de Antioquia, Medellín y Nacional, Cali-América como símbolo del sempiterno encuentro de la vallecaucanidad, Once Caldas- Pereira, viejo duelo del eje cafetero y Junior-Unión que, más allá de no compartir ciudad, siempre ha sido el clásico de la Costa Caribe.



Y a partir de ahí, el panorama nos indica que estaremos viendo en la jornada 10 choques como Equidad-Patriotas (?), Águilas-Envigado (que tiene un carácter de región por lo que entiendo el enfrentamiento, sin que sea un clásico por la corta historia de ambos en primera división), Bucaramanga-Alianza Petrolera (el clásico de Bucaramanga es Cúcuta, pero como desaparecieron ese equipo entonces ya no hay clásico de los Santanderes), Tuluá-Tolima (me imagino que debe ser el clásico de los equipos que empiezan por la letra ‘T’, de lo contrario no hay ninguna clase de soporte) y, para cerrar con broche de hojalata, Jaguares-Pasto, que, de acuerdo a los variopintos criterios supongo que será el ‘clásico climático’: ¿Qué puede haber más opuesto y enfrentado que el calor de Montería y el frío de Pasto?



La última pregunta que me queda es: Si Once Caldas vs Pasto, que se juega este martes, en el marco de la octava jornada, es el ‘clásico volcánico’ ¿Por qué no fue incluido en la fecha 10? Que el Pereira mire a ver cómo encuentra su enfrentamiento con otro equipo, porque el ‘clásico volcánico’ vale oro.