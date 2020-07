Messi y un mundo normal

Esa es una de sus más grandes y maravillosas virtudes: la de hacer parecer todo sencillo y entender en esa mente inescrutable que sí, que es fácil. Difícil, casi imposible ver a Messi haciendo el gesto que cualquier futbolista que integra el club de los mortales realiza cuando hace un gol que no corresponde a sus propias cualidades. El jugador de fútbol común y corriente al que alguna vez la vida decide darle una caricia marca un golazo terrible y de inmediato, casi que reconociendo que esa clase de caviar no tiene nada que ver con sus virtudes, sale corriendo a gritar un gol que aunque fue suyo, no parecería; entonces en medio del festejo estira el brazo, mueve la muñeca de izquierda a derecha con la palma de la mano abierta como diciendo con ironía: “ese gol estuvo más o menos”.

Messi no. Es lo mejor. No se sorprende nunca de lo que hace.



Y hay que verlo en el 2005 para tratar de comprender ese pedazo de la historia. Porque el día que comenzó esta larguísima historia frente a las porterías adversarias se dio el extraño lujo de repetir un golazo que un par de minutos antes le habían anulado: después de haber reemplazado a Eto´o -que claro, queda incluido en esta historia al haber sido el hombre que le dio paso al argentino para divertirse con su primer gol en su carrera-, Messi entró a jugar contra el Albacete y, sin miedo y con personalidad comprendió que el tipo que podía entender su misma frecuencia futbolística era Ronaldinho, sin importar que entre ellos hubieran veinte números de distancia: Ronaldinho con el 10; Messi con el 30.



Así fue como el brasileño le dio un pase increíble que Messi envió de globo sobre la cabeza del arquero del Albacete que solo pudo hacer una contorsión para salir bien en las fotos de las agencias. El árbitro anuló el tanto por offside. Dos minutos después de la decisión arbitral Messi realizó casi que con exactitud la misma jugada: Ronaldinho -otro de esos irrepetibles que dio el fútbol- quiso quedar bien en el Deja Vú y le puso la habilitación de globo perfecta. Y Messi definió igual. Y el arquero del Albacete volvió a retorcerse en el aire de la misma manera. En 180 segundos fue capaz de copiarse a sí mismo.



Y él como si nada, mientras que el mundo deja escurrir su mandíbula ante cada genialidad que protagoniza. Es como un trámite para él, no importa si decide emular a Maradona por dos, haciendo un gol ante el Getafe que recordó a Diego contra los ingleses o imitarlo ante Kameni ganándole en el salto -y hay que ser tremendo para vencer al arquero camerunés en un balón aéreo- y tocando la pelota con la mano en un clásico contra el Espanyol. Mientras todos quedamos en medio de la locura por aquellas tardes-noches en Roma y Londres contra el United, mientras Mourinho veía cómo ese pequeñín lo dejaba en la lona con un 5-0 inapelable, mientras que el Athletic Club lloraba después de ver esa diagonal diabólica que terminó en golazo sin que pudieran detenerlo, él sigue ahí, tan campante, como si eso no requiriera algún esfuerzo.



Hasta en su rúbrica 700 puso su estilo: le picó el penal a lo Panenka a Oblak, dando ante el Atlético Madrid la única muestra futbolística Business Class de este Barcelona que hoy está ubicado en clase turista.