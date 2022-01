El misterioso encanto del partido malo

Se nos llena la boca de felicidad al pensar en el 3-3 entre Francia-Alemania del 82 o el 3-3 entre Liverpool y Milan en la Champions del 2005. O el 5-4 entre Liverpool y Alavés de la Copa UEFA 2001. Porque no puede haber nadie más agradecido que el espectador de fútbol cuando los 22 protagonistas deciden sacar todos los trucos de la caja mágica. ¿Qué más se le puede pedir a la vida?



Pero son casos aislados, frase muy usada cuando se quiere desviar la atención sobre un hecho que podría ser sistemático. Hay tanto fútbol, hay tantas opciones cada día en los canales de TV y ahora también en las plataformas digitales, que en este caso nos toca rezarle al dios zapping para saber cuál es la decisión más acertada y escoger bien entre tanto menú. No estamos exentos -casi nunca- de que ocurra lo que a veces nos pasa en los restaurantes: más allá de que la descripción del plato sea lo suficientemente suculenta, el riesgo de embocarse mal es altísimo.



Y en eso -alguna vez lo charlábamos con Jaime Sánchez Cristo, seguramente el tipo que yo conozco que más sabe de cine- el fútbol se parece al cine: para disfrutar un gran partido de fútbol, hay que haber padecido 8 más bien malitos. Se empieza entonces a cimentar el criterio para saber diferenciar y delimitar lo malo de lo bueno, sin necesidad de hacer la primera comunión.



Al final también se recuerdan aquellos partidos que retaron nuestra capacidad de concentración y además nuestra paciencia. Creo que alguna vez escribí de eso: imposible olvidar aquel clásico de 1991 entre Millonarios y Santa Fe que terminó 0-0 y que debió ser uno de los partidos más malos entre ambos clubes. Y tenían jugadores como para aspirar a cosas mejores: Santa Fe tenía a Carlos Arias, Walter Perazzo, Henry Otero… Millonarios contaba con Óscar Córdoba, Óscar Juárez, Santiago Escobar, Jorge Ramoa…



Pero ahí está el encanto del partido malo: el de los detalles que en partidos frenéticos se hacen invisibles o en los recuerdos que terminan de desvanecerse por cuenta de un gol de chilena. Esa noche fui con Alejandro Velasco -mi gran amigo del colegio- y su hermano Roberto. Y Yolanda, la mamá de ellos, nos empacó unos sándwiches de jamón en una bolsa de ‘Comapan’. Compramos una Coca Cola dos litros en el Carulla de Galerías, pero la policía no nos dejó entrar la botella así que decidimos beberla como dipsómanos en la entrada central de oriental general y, en medio de la previa, hicimos un sonoro concurso de eructos. Algunos salían aguados, otros, como rugidos de león en medio de la selva y unos pocos algo espumosos y con arcadas. Roberto nos ganó por cancha y experiencia. Nos reímos de Gilmar Aponzá cuando puso su mirada en el balón y siguió corriendo a pesar de que tanto él como la pelota habían salido del perímetro del campo y eso a Aponzá poco le importó: siguió corriendo como si fuera Forrest Gump sin oír los silbidos de los 60 mil hinchas reunidos. Jamás volví a ver algo así. Nos apiadamos de Óscar Córdoba y nos preguntamos por qué estaba atajando con pantalones, si no estaba haciendo tanto frío, a pesar de que la tarde había cubierto a Bogotá de lluvia y recordamos en ese tramo muerto del juego a esos arqueros que les daba por esas: A N´Kono, a Eduardo Pereira y a Joseph Antoine Bell.



El chileno Garrido pifió un disparo y empezó a putear a sus compañeros. Perazzo fue a ajustarlo y Didio Mosquera, que andaba merodeando por ahí, se encargó de separar. En eso tratábamos de enfocarnos mientras una horda de mariposas negras amenazaba nuestra masculinidad. Los tres sentíamos temor de ver los alados animales volando torpemente cerca a nuestras cabezas.



Cuando el juego terminó, enfilamos ruta hacia la calle 53 para subir hasta la octava. Apretamos el paso hacia la casa de los Velasco para alcanzar a ver TV Deportes a las 11:10 con Mario César Otálvaro presentando los goles de la jornada, y pudimos sentarnos a ver que el único juego sin goles había sido en el que habíamos estado presentes.



Ninguno de esos detalles estaría en mi mente si el partido hubiera quedado 4-3. Seguro.