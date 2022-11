La serenata del mariscal

Goles son amores. Y también canciones de reconciliaciones. Esta es la historia de una serenata, del cántico de un mariscal que desde que era soldado se enamoró de su escudo y su armadura. Y esta – como todas las buenas historias de amor – tiene también escenas de lluvia.







Un relato cuyo primer episodio tuvo lugar hace mucho tiempo. Mayoría de edad recién cumplida, camiseta Saeta dentro de la pantaloneta y el corazón en la garganta. Firme como un bachiller, un muchachito recibe las últimas indicaciones del 'Pecoso' Castro y una palmadita en el hombro de Andrés Baudilio Morales quien se retira exhausto de la cancha para darle paso.



Mirada al cielo y a jugar. Es el primer fin de semana de noviembre del 2005 y el fútbol es otra cosa: la pelota rodaba siempre a las 3:30 los domingos -o a las 8:30 los miércoles-, había menos excusas para ir a los estadios y los partidos de visitante se escuchaban por radio porque la televisión transmitía solo algunos. Ni en las profecías más extravagantes estaba eso de poner árbitros a control remoto desde una cabina llena de pantallas.



Desde entonces, dos veces se fue y dos veces volvió. Ganó todos los trofeos que puede conquistar un jugador de primera división en el fútbol profesional colombiano: Liga, Copa y Superliga; quemó casi todas las etapas de la vida de un futbolista, recibió toda clase de elogios e insultos en los más de 330 partidos que jugó (algunos muy bien y otros no tanto, como cualquiera en cualquier trabajo); pero, sobre todo: estuvo. Y ese verbo -estar- aunque es tan sencillo de conjugar, es muy difícil encontrar, sobre todo en el mundo del fútbol donde, casi todos, tienen más espacio en el bolsillo que en el corazón.



Y el adolescente de esa tarde en el estadio de Bucaramanga, cumpliendo su sueño de niño, ha estado cuando muchos otros decidieron no estar. Quizá por eso, en este caso las palabras – dichas y escuchadas - casi siempre tienen un eco mayor. Entre más estrecho el vínculo, más peligrosa es cada declaración. Mackalister se equivocó cuando puso en entredicho las consecuencias de una derrota en el corazón y la cotidianidad del hincha. Le ganó la calentura de la mala racha y eligió mal palabras.



Y entonces llovió. Un sector de la tribuna – de tan frágil memoria, a veces – olvidó las palabras dulces y los capítulos de buena luz. No hubo crédito por los trofeos levantados y las batallas ganadas, por la bajada del sueldo en la última renovación, por las conversaciones mirando a los ojos de los hinchas en la sede deportiva, por las llamadas telefónicas para convencer a otros jugadores de jugar en Millonarios, por los días en los que con ropa de entrenamiento se paraba en la raya en los partidos del equipo femenino y como un hincha más gritaba, alentaba y sufría.



Se fueron a dormir a cuartos separados, pero nunca dejaron de mirar de reojo si el otro ya había comido. Hasta que llegó la noche de la serenata. Nunca antes tan oportuna. El Campín



a reventar se rompió la garganta gritando un gol que es un título. Un gol que es una canción de reconciliación. Una que se canta, para los de la tribuna y el del campo, con la voz entrecortada y los ojos encharcados. La canción del soldado que ahora canta el mariscal.