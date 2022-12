Último domingo antes de navidad. Es la ‘Calle Bonita’ en la que crecí, a una cuadra de la plaza de mercado. Ni los operativos policiales contra los vendedores ambulantes lograron vaciar tan efectivamente aquella vía en plena temporada de locura comercial. Las pocas almas que quedan por ahí cuando cae la tarde buscan con angustia un transporte a casa o algún aparato que les cuente que está pasando más allá de La Línea.





Del otro lado de la cordillera, el equipo de la tierra busca su primera estrella en la historia. Y pocas cosas hay más bellas en la vida que aquel momento. Es al fin llegar al alto, acariciar el cielo con las manos y ver que hay del otro lado. Lo viví a los nueve años, frente a un viejo televisor Panasonic cuyo botón de encendido había desteñido de rojo a rosado y en el que solo veía caricaturas y fútbol.



Canal Uno en mute y al lado el radio Sony de mi papá en los 1180 AM de los Dueños del Balón con el relato ahogado de emoción de Carlos Giraldo Diaz. Además de los penales atajados por Diego Gómez y el último cobro convertido por Jorge Artigas, tengo aún con mucho color en el álbum del corazón la imagen de mi papá y mi abuelo – no muy futboleros, pero sí muy tolimenses-, brindando con sabajon junto a una de las vendedoras del almacén que cada domingo iba a la tribuna sur a alentar al Deportes Tolima.



Bienaventurados somos aquellos para quienes coincidió nuestro paso por la tierra con el día en que el equipo que amamos abrazó por primera vez un pedazo de gloria. Bienaventurados hoy los hinchas del Deportivo Pereira quienes al fin han podido dejar de ver el gran salón por la ventana para entrar y sentarse en la mesa grande. Bienaventuradas sus gargantas que al fin se mojan de triunfo y sus ojos que muy bien saben llorar, pero hoy al fin lo hacen de alegría.



La próxima semana la Dimayor en Asamblea podría tomar una decisión durísima contra el reciente campeón. Un importante grupo de presidentes considera que el club risaraldense se quedó sin sustento jurídico y no tiene reconocimiento deportivo, por lo que debería perder la categoría y no participar en la Copa Libertadores. Más allá de eso, pase lo que pase allí, los triunfos ganados en cancha, en franca lid, son sagrados. Esta no es una estrella fugaz y nadie podrá arrebatarles a sus hinchas ese brillo.



78 kilómetros hay entre la ciudad de Pereira y el Alto de La Línea. 78 años entre el día de la fundación del equipo matecaña y el de su primera conquista. Y lo más bello de alcanzar la cima es que solo allí, entre nubes de colores, la tierra se confunde con la patria terrenal y las voces de aquellos que ya se fueron se dejan escuchar. Las atajadas de Castillo y el gol de Berrío fueron relatados por Pedro León Londoño y descritos por Pacho Benítez, quien partió de este plano dos semanas antes de ver a su equipo amado siendo campeón. Él me recibió alguna vez en su hermosa tierra, me llevó por primera vez al Hernán Ramírez Villegas y fue el mejor representante de una gente trabajadora y buena. A él dedico estas líneas.