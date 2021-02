Cuenta de cobro a 60 días

En dos meses a veces se demoran en pasar cosas, o a veces pasan muy rápido. De acuerdo con la cotidianidad, si usted es un trabajador que presta servicios y que debe pasar cuenta de cobro a cualquier lugar que se beneficie de usted, los cobros, en varios lugares se demoran 60 días. Valdría la pena saber y revisar cómo caminan al mismo tiempo dos decisiones meramente burocráticas como lo son la liga femenina y la radicación de una cuenta.

En el mundo paralelo del cuentacobrismo puede que usted lleve su factura con todas las de la ley, es decir, con pago de parafiscales, con hechura impecable, fotocopia al 150%, certificación de cuenta bancaria, Rut actualizado y firma escaneada. Después de radicada, es bien probable que a su casilla de correo o vía telefónica le indiquen que en realidad le faltó llenar el formato de proveedores -ese mismo formato que usted ha llenado tres veces ya y que lo ha radicado el mismo número de veces- y que por eso el proceso (que a lo sumo ya llevaba tres días de trámite) tenga que comenzar desde el principio.



Luego usted lleva el bendito formato de proveedores, que es indispensable para que funcione el sistema y le dicen que como ya lo radicó tres días después de la fecha de la cuenta de cobro, tendrá que volver a entregar esa factura, pero con fecha actualizada. Al usted adjuntar por fin la cuenta de cobro le dicen que no se la pueden aceptar. Uno ahí ya está cerca del colapso y, con ira santa, se pregunta sobre si hace falta algo más. Dicen que obvio, que firmar el contrato de cesión de derechos ¿Cómo usted no puede saberlo?



Como uno no trabaja para regalar, dedica uno el tiempo y llena esa hoja. Pero ojo, pilas que no es una cuenta de cobro, sino cuatro que deben pasarse porque una se queda en contabilidad, otra en archivo, otra en talento humano y otra para usted. Y el proceso, entiéndanos por favor, no se puede llevar a cabo por correo electrónico.



Luego de eso, la radicación en el sistema de pagos no ocurrirá el mismo día que usted la dejó en el casillero de radicación, sino que pasaran más o menos de 48 a 72 horas para que la empresa lo consolide y empiecen a correr los días, aquellos 60 del alma, en el titánico asunto de cobrar lo que por justicia le adeudan. Antes de todo esto usted debió buscar un dinero -Dios proveerá, aunque a veces abusamos del recurso- para haber pagado con anticipación el concepto de afiliación de salud, ARL, EPS y LPMQTP.



Y al fin, en su minado saldo después de 70 días de lucha denodada contra el sistema, por fin la plata que usted trabajó hace dos meses y medio, entra en la cuenta bancaria.



Todo esto es para decir que cobrar el dinero de un trabajo puede demorarse más que lo que dura la Liga Femenina.



El irrespeto a las maneras, las lavadas de manos, el demorar la consecución de ciertos objetivos y las culpas que no son de nadie hoy unen en un vínculo indisoluble al cuentacobrismo y a la organización del campeonato profesional -que de profesional tiene poco, es más un invitacional- del fútbol femenino en Colombia.