La copa rota

“En Colombia, los mismos que nos traen la botella de aguardiente cuando vamos bien, son quienes hacen ‘cacería de brujas’ para exponernos en redes en el momento en que los resultados no se dan”: me dijo un futbolista hace algunos meses cuando, en charla informal, le pregunté por los rumores que lo vinculaban a él y varios de sus compañeros en actos de indisciplina en plena concentración de un equipo profesional.







Sugiere el jugador que nuestro país padece de ‘indignación selectiva’. El mismo país que se rasga las vestiduras con los actos de violencia en un estadio, pero los justifica cuando son hinchas de su propio equipo quienes los protagonizan. El mismo que se persigna cuando escucha gritos racistas en contra de los jugadores que alienta, pero escupe cosas peores a sus rivales.



El problema para la gente no parece ser que los jugadores se emborrachen o lleguen enguayabados a las prácticas, lo cual es gravísimo. El problema es que pierdan. “No hemos vuelto a beber. Ninguno. Así que estamos bien”: dijo Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, entrenador del Junior de Barranquilla, hace menos de dos semanas cuando su equipo derrotó a Millonarios en el estadio Metropolitano y ostentaba una buena racha en liga (una derrota en ocho partidos) que les acercaba a la clasificación a cuadrangulares.



Pero la foto se giró tras la derrota ante Once Caldas y el plantel ejemplo de la moral y las buenas prácticas volvió a ser, para la opinión pública, el de los ebrios empedernidos. Así de directamente proporcional. Una caída futbolística volvió a activar la preocupación en el entorno del equipo por el abuso del alcohol. Preocupación que parecía estar bastante bajo control mientras los resultados eran positivos. Pasa así una y otra vez en Barranquilla y en todas las ciudades del país.



Resulta deprimente ver la larga fila de talentos que pudieron llevar sus carreras a otro nivel, pero terminaron perdieron este partido. Historias que muchas veces arrancaron con el consumo temprano alentado por sus propias familias y amigos, y que luego, con algo de fama y dinero hallaron siempre con quien brindar, pero pocas veces una advertencia honesta y oportuna.



La dipsomanía es un problema muy serio que acaba familias, carreras y vidas. Una enfermedad que no debería ser solamente consideraba cuando afecta los resultados de una compañía. Y claro, el principal responsable, aquel que ha generado la adicción, deberá asumir consecuencias. Junior, con suficiente razón, ha comunicado en horas recientes que decidió destituir al reincidente futbolista. Pero ojalá el tema no acabe allí. Ojalá aquellos que estuvieron cerca en sus días de brillo no se esfumen ahora. Ojalá que los clubes no jueguen al tapen-tapen mientras haya goles y triunfos, para luego fingir sorpresa y molestia cuando el camino se tuerza, se coseche lo sembrado y se sirva en copa lo cosechado.