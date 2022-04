Gafas de sol y camisa blanca a medio abotonar. Con ese ‘tumbao’ que permite reconocerlo desde el otro lado de la cancha, va Faustino buscando sombra. Tarareando con su voz ronca una salsa de Tito Rojas. Es el estadio de atletismo Rafael Cotes (vecino del Metropolitano de Barranquilla, desde donde ESPN y WIN emiten sus programas el día de partido de la Selección). De pronto una voz profunda rompe la escena:



- “Fausto, vení te cuento…”



La reacción del Tino es la de un niño llegando al jardín infantil y viendo a su compadre de aventuras del otro lado de la ventana. Apura el paso y suelta una sonrisa que viaja hasta su interlocutor, quien levanta sus 1.85 y abre sus enormes brazos para estrecharlo.



- “Oíste Eusebio, venía diciendo que este estadio podría llevar mi nombre o el tuyo…”



Eusebio. Y es que más allá de Freddy (el ídolo futbolístico que dibujó para este país uno de los acontecimientos de mayor alegría desbordada en su historia, que lideró una generación dorada y que construyó una carrera espectacular en el exterior), para su gente fue y siempre será Eusebio.



Eusebio, de origen griego, significa bueno. Y él lo fue: en la cancha, siendo un viajero en el tiempo capaz de adelantarse un par de décadas para entender el fútbol desde una perspectiva supremamente generosa; quitando como un 5, elaborando como un 8 y finalizando como un 10. Un hombre que a pesar de iniciar sus travesías muy atrás en el campo, marcó casi 200 goles.



Fuera de la cancha también: protagonista de una historia de lucha que arranca con pies descalzos en canchas rotas y oscuras, y que termina con actos de auténtica gloria en algunos de los estadios más importantes del mundo. Ni los más potentes reflectores ni las tribunas más rugientes lograron apartar sus ojos y su corazón de la casa materna en Buenaventura, del barrio El Jorge en Cali y de aquellas personas que amó desde el principio y hasta el tiempo de reposición.



Pionero, como Eusebio de Cesarea, para abrir nuevas rutas al deporte de este país en una época donde Colombia era sinónimo de muchas cosas malas y muy pocas buenas. Crack, como la pantera de Mozambique, goleador del Mundial de 1966 apenas dos semanas antes de su nacimiento y el verdadero responsable de su bautizo.



Aquella tarde el Tino me dijo que lo acompañara. Rincón fue Eusebio. Me dio un par de palmadas afectuosas que me obligaron a dar medio paso al frente y me apretó la mano con la misma fuerza sometedora de siempre.



- “Duro con él”, me dijo mientras recostaba la cabeza de Asprilla a su pecho y soltaba una carcajada retumbante.



Desde las 11:34 p.m. del miércoles esa escena no sale de mi cabeza. Gracias Freddy. Gracias Eusebio.