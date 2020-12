Juan Cruz es real

Llegó en el peor de los escenarios. Sin pasado como jugador americano y mucho menos como entrenador. Con poca historia dirigiendo y sin palmarés. Aterrizó en el mismo banco que meses atrás había ocupado Guimaraes, que con una vuelta olímpica se metió al bolsillo a los hinchas escarlatas. Estaba todo listo para que fracasara, menos su espíritu.



De entrada sintió los taches arriba, de la prensa y los hinchas. No era digno de ser la cabeza del proyecto del último campeón decían, pero despacito fue construyendo un grupo que se la jugó por él y al que le dio distintos matices de juego.



En el todos contra todos tuvo puntos muy altos y muy bajos, eso no ayudó a la credibilidad de los escépticos, tanto que en una rueda de prensa Marlon Torres salió en su defensa en una cara a cara contra los micrófonos. Hoy los mismos jugadores lo señalan como el “mejor tapabocas de Colombia” y así fue.



Esta final la jugó de manera excepcional. Ya desde aquel primer tiempo en Barranquilla mostró valentía y confianza al alinear juventud, la misma que le sirvió para construir un equipo atlético y bien relacionado con el balón. No era una idea de juego con término medio. O presionaba alto y ahogaba o se recogía para tras la recuperación salir en velocidad para aprovechar la espalda de los rivales y eso fue lo más peligroso, pues era difícil de adivinar que iba a hacer, cómo iba a salir.



A Santa Fe lo pasó por encima en Cali, en el primer tiempo con la presión alta y en el segundo tiempo con las transiciones, la misma fórmula que intentó en El Campín. No le salía en el primer tiempo, pero ahí apareció su muñeca para tocar la nómina, acompañar a Paz y cerrarle las vías a Santa Fe que no fue peligroso en los 45´ finales.



Justo campeón América, pero aún más justo para Juan Cruz Real, el tapabocas de Colombia.