No se puede quedar bien con todo el mundo y eso lo sabe el habilidoso aunque intermitente jugador de Nacional. De hecho, ha sido noticia en los últimos días por las palabras que le dedicó a su pasado más bien difícil, según él mismo cuenta, durante su estancia en el Junior de Barranquilla, porque, de acuerdo a su relato en rueda de prensa, comentó que en Junior lloraba pensando en las finales que había perdido y que en su nueva casa, Atlético Nacional, ya tenía en su poder dos títulos y su idea es seguir recorriendo la senda del triunfo con los verdes, hecho que con los tiburones pareció imposible, de acuerdo a su óptica.



Acá se la jugó por defender su casa actual, que además está bien: Barrera anda en la buena por aquél tanto postero anotado contra el Tolima en la agónica definición del pasado campeonato. En lo que sí obró mal es en defenestrar de alguna manerna un lugar como Junior, que lo formó y le dio oportunidades suficientes como para que su vida diera un vuelco y aparecer por Atlético Nacional. No por hablar bien de algo, se tiene que destrozar al otro. Ahí Jarlan sí la fue embarrando y con ganas.



Porque, y en esto es imposible no apelar a cierto revisionismo histórico, Barrera tuvo en sus pies la oportunidad maravillosa de bloquear sus canales lacrimógenos pero no pudo: fue en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense donde, con sus pies, pudo cambiar el destino de tanta angustia propia, pero no lo consiguió. No es el primer futbolista que falla una pena máxima en una final, pero no sé si existan tantos casos de futbolistas que fallen un penal y que no se hagan cargo de manera directa de su responsabilidad en el sufrimiento sin final que después denuncian.



Pero no se puede quedar bien con todo el mundo: por eso Jarlan hoy está siendo investigado por el Comité Disciplinario de la Dimayor por cuenta de ciertos gestos frente a su exhinchada, en el duelo Junior-Nacional, que resultó ser triunfo para ese tormento que supo amargar su pasado.



Y no se puede quedar bien con todo el mundo y así lo piensan los directivos de Rosario Central cuando Tigres de México anunció su fichaje, más allá de que los rosarinos en teoría, ya tenían un acuerdo por el valor de su pase y apareció ese nuevo vínculo que no estaba en los planes de los argentinos.



Y cuando se dedica a simular en el campo, en vez de jugar, Jarlan también asume que no es necesario quedar bien con todo el mundo. Porque su talento a veces se opaca por cuenta de sus reiteradas caídas para engañar a los árbitros. Seguramente los hombres de negro no lo deben querer mucho por inducir al error con sus lanzamientos en clavado a la verde piscina de césped.



Ese es Jarlan. Tómelo o déjelo.