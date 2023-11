Hipocondría

Se queja de todo, pero el médico general dice que no tiene nada. Todos los demás en la sala sonríen con ironía cuando este paciente frunce el ceño y suelta un lamento ¿Y si en serio le duele?





Atlético Nacional está otra vez en una final del fútbol colombiano. A pesar de estar viviendo uno de los episodios más tensos del tiempo reciente en la relación directivos – hinchada, sus estadísticas en el plano local no parecen ser las de un equipo enfermo. En los últimos dos años fue campeón de Copa (2021), Liga (2022-I) y Superliga (2023). Además, subcampeón en el primer torneo del año en curso (perdió la final en penales ante Millonarios) y finalista de la Copa en la presente edición (por disputarse). Mucho más de lo que han conseguido varios equipos tradicionales del país en sus rachas más gloriosas.



Sin embargo, un importante sector de la hinchada (que parece trascender la frontera de sur y su barra popular) no está satisfecho con cómo se maneja su equipo y eso se evidencia, por ejemplo, en las asistencias de algunos partidos de este campeonato. Lo que para otros equipos podrían ser taquillazos, están lejos de serlo para Atlético Nacional. Una escena que se hizo más habitual desde que la dirigencia anunció que ‘no mantendría los beneficios económicos’ a dicha agrupación popular y se empezó a escribir la historia de un divorcio que hace algunos años parecía imposible.



Es cierto que desde el clímax deportivo de la Copa Libertadores 2016 hay algunas cosas que han venido cambiando en el conjunto antioqueño y ese es el principal argumento de los opositores de la dirigencia. De aquella época en la que Atlético Nacional parecía ser un ejemplo administrativo para el resto de equipos en el país, hoy hay muchas cosas que ya no están. Los directivos de entonces salieron cargados en hombros y en medio de miles de elogios, pero luego fueron señalados por algunas demandas que tuvo que afrontar el club tras las salidas, por ejemplo, de Fernando Uribe, Marlos Moreno y Miguel Ángel Borja. Los que vinieron después no han logrado aceitar de nuevo la máquina.



Hoy la realidad económica del club no luce tan sólida y los detractores ponen sobre la mesa las flojas participaciones recientes en el plano internacional o casos como el de Fernando Monetti, el portero argentino que en 2018 le costó mucho dinero a Atlético Nacional y no logró corresponder en cancha a la inversión y la expectativa. Y es que a veces no parece haber coherencia entre algunas de las cosas que dice y hace la institución. Le cierran la puerta a jugadores ‘veteranos’ como Edwin Cardona, pero contratan un contemporáneo extranjero como Maximiliano Cantera, quien tampoco ha podido marcar diferencia. Apuestan por los jóvenes de la casa anhelando un retorno económico pronto (ya lo han logrado), pero traen también a Jader Gentil, el brasilero de 20 años que llegó sin opción de compra y recibió bastantes oportunidades, sobre todo durante la gestión de Paulo Autuori.



¿Existe la crisis o está politizada esa relación? ¿Qué prefiere el hincha de a pie? ¿Un equipo mejor manejado institucionalmente o uno que, con todo y este desorden, siga siendo protagonista en Colombia? Mientras el médico general dice que al paciente no le pasa nada grave y que lo único que le puede diagnosticar es ‘gadejo’ severo, las radiografías muestran que sí hay cositas...aunque de eso no se vaya a morir.