Un poco más de siete mil kilómetros separan el mítico estadio de Wembley en Londres y el Hard Rock Stadium de Miami. Un poco menos de siete mil kilómetros hay entre el legendario Maracaná de Rio de Janeiro y el mencionado escenario del sur de la Florida que acogerá la final de la Copa América en junio de este año.



Ni siquiera en las escenas más eufóricas de los sueños infantiles de aquel niño de Barrancas estaba una imagen así. La catedral del fútbol rendida a sus guayos después de una exhibición del más alto nivel que confirma que su mejor versión es capaz de aparecer en finales y catapultar a su equipo –el Liverpool de Inglaterra – a la consecución de otro trofeo: la Copa de la Liga 2023-2024. Luis Fernando Diaz acaba de colgarse una medalla de oro más. Son ya cuatro títulos en Inglaterra (dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield).



Algunos días después -y en otro templo del balompié internacional- hay también un compatriota saliendo en hombros tras una heroica actuación en un partido que vale un título. El quibdoseño Jhon Adolfo Arias firma un doblete para llevar a Fluminense a la coronación en la Recopa Sudamericana, que ratifica al equipo carioca como el rey del continente y a él como el jugador colombiano más importante de la actualidad. Tras un 2023 inolvidable (alcanzó la corona de la Copa Libertadores, fue incluido en el once ideal de América y obtuvo el balón de bronce del Mundial de Clubes), guía ahora a su equipo a esta nueva consagración. Sin ser goleador nato (y brillando mucho más por sus otras tareas colectivas en campo), puede decir que ya marcó con Fluminense en el Brasileirao, el Torneo Carioca, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana.



Pasaporte futbolistico con suficientes sellos como para certificar que Luis y Jhon están en capacidad de liderar una selección que vuelve a soñar con la gloria que le ha sido tan esquiva. Soldados tienen para eso: Asprilla, Lucumí, Castaño, Sinisterra, Muñoz. Acompañados por delanteros en racha en ligas importantes como hace rato no pasaba.



Del otro lado de la línea de cal, un director técnico que además de sus buenos resultados, ha ido dando paso de a poco a la renovación, tumbanddo mitos sobre la permanencia eterna e innegociable de algunos de los grandes líderes de procesos anteriores que hoy ya no están. Manteniendo, claro, a otros que hacen metamorfosis cuando se ponen la camiseta de la Selección (como James Rodriguez que aunque hace mucho rato no se consolida en un club, en el equipo nacional es otra historia).



Una fecha marcada en el calendario: 14 de julio de 2024. Un lugar al que apunta el GPS: 347 Don Shula. Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, EE. UU: estadio Hard Rock. Una banda de buenos interpretes que persigue la armonía y sueña dejar al fin de ser telonera para rockear duro. Para volver a ser campeones.