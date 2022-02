Así empezó mi camino: trabajé gratis casi un año en un noticiero de televisión. Llegué temprano todos los fines de semana, hice mi universidad de verdad en cada uno de los consejos de redacción a los que pude asistir y mi gran mérito fue hacerme amiga del conductor del jefe y aprovechar que él escuchó una conversación con el director de una revista que buscaba periodistas "recién egresados"... es decir, baratos. Es decir, yo.





Pasé de temblar hasta las pestañas cuando me daban la palabra a actuar de lo más natural para hacerme la turista en un parque de Bogotá y meter una cámara escondida con la que grabamos una atracción en la que había muerto un ciudadano. Aprendí.



Yo también sabía que mi comienzo no era necesariamente mi final, que no soñaba con entrevistar a reinas de belleza sino a deportistas y que un día se abriría la puerta: una mañana aparecí frente a José Clopatofsky y le dije que si no podía ponerme a cubrir deportes mejor me dejara donde estaba, que yo en la revista aquella estaba bien. ¡Cuánta confianza!



Pasaron 20 años y aquí estoy, cientos de turnos nocturnos después, con una certeza: la historia que escribí, con sus días buenos y malos, no pasó por encima de nadie, no necesitó de comités de aplausos, no fue fruto de la obsesión sino del sacrificio.



Empezó así, gratis porque, en últimas, no hubo otra opción. Pero hoy soy la primera en darle valor a lo que logré, a lo que me demostré, a lo que conseguí sabiendo que hay otros mejores y peores pero nadie igual a mí. No dejé de soñar pero no me obsesioné porque ese es el peligro: el fin que justifica hasta los más impresentables medios, la vida que se vuelve esclava de una meta, la delgada línea entre mi derecho a ser o a tener lo que quiero y mi deber de respetar lo ajeno.



Es lo que le pasa a Juan Carlos Osorio. Lo nubla, más que su conocimiento -que no es poco-, su obsesión por un cargo que no le pertenece y que tal vez ya nunca será suyo. Lo supera su necesidad de demostrarle al mundo que siempre fue el indicado aún cuando eso haga que él mismo sacrifique todo su valor. Porque eso es lo que hace al ofrecerse gratis a la Selección Colombia: incinera todos sus argumentos con el fuego amigo de su ego.



Parece mentira que esa revolución que causó en Millonarios con todos sus nuevos métodos de entrenamiento, esa descarga de información que era verlo trabajar en el campo, haya terminado en una versión mezquina e irrespetuosa de un tipo sin límites, sin respeto por sus colegas ni cordura para enfrentar la realidad de un premio que no tendrá.

Y lo que es peor: un entrenador que no respeta su actualidad, ni al equipo que le paga, ni a sus dirigidos, testigos directos de una obsesión enfermiza por un objetivo que no es el de ellos y que a estas alturas pone muy en duda su liderazgo.



¿Eso es lo que llevará a una selección nacional? ¿Ahí está su legado? Hace años que Osorio vive del nombre que a fuerza de trabajo y estudio profundo del fútbol supo labrarse. Pero la profesión, la suya y todas las demás, vive del presente, de lo que se pueda palpar hoy, del implacable resultado. Su versión después de ofrecerse, en un cálculo torpe de ahorrarles dinero a esos mismos directivos que ya una vez lo "traicionaron" -como él mismo denunció-, no se compadece con su carrera. Sus propias manos destruyen su prestigio. Es el peligro de vivir en un futuro que no existe y el empeño en despreciar lo único que de verdad le queda, un oscuro y discutido presente.