En la nuca

La retransmisión del partido Colombia-Alemania trajo consigo la belleza de recordar los buenos tiempos y ese sabor delicioso que significó tocarle la cara a un grande del fútbol. Pero además también pudimos ver, en varias repeticiones, uno de esos hachazos que son capaces de pasar a la posteridad. Fue aquella entrada violenta de Leonel Álvarez sobre Rudi Voller.

¡Qué patada tremenda! Voller no tuvo tiempo de nada. Tocó la pelota y al microsegundo estaba por los aires luego de que Leonel le diera una levantada de esas que pocas veces se olvida. La amarilla con la que fue sancionado delata la laxitud de las reglas por aquellos tiempos y la facilidad que era pegar. Gabriel Jaime Gómez contaba en el programa ‘En la jugada’ que algún alemán se le voló en ese partido y la defensa de Colombia estaba desequilibrada; él, ni corto ni perezoso, afiló las hachas y se lo llevó puesto. También dijo que quién sabe si hoy eso hubiera sido mérito suficiente como para irse más pronto del partido.



Por eso vale la pena, en tiempos en los que la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre lo que pasó y que traemos de nuevo a la cabeza a manera de terapia, pensar en aquellos karatecas que se hicieron famosos por un instante de locura. Intentamos hacer un ranking, apenas como referencia. Casi todas están en youtube para que las vuelvan a mirar, tratando de no cerrar los ojos. Las sugerencias son bienvenidas a @udsnoexisten y no hay un orden. Simplemente es una enumeración sin que una sea más importante que otra.



- Massing a Caniggia: en el Mundial del 90 los argentinos debieron aguantar bolillo ventiado de los africanos en el partido inaugural que se zanjó a favor de los cameruneses 1-0. Pero la imagen de aquel juego es Caniggia galopando por la banda derecha tratando de buscar el empate. Y en ese slalom, un camerunés lo alcanzó a tacklear. ‘Cani’ siguió la carrera tras el balón, de forma inexplicable, aunque en su carrera estaba trastabillando. Cuando parecía que iba a recuperar el equilibrio apareció Massing como bus que no respeta la señal de “Pare” y lo embistió tan fuerte que al mismo Massing se le salió uno de sus guayos.



- Tataw a Maradona: también, en ese mismo encuentro, esa fue la primera muestra de dureza de los africanos contra los suramericanos. Maradona iba por un balón aéreo y dedicó su mirada a la pelota. De pronto sintió la planta de un pie adversario encima de su hombro y cayó fulminado.



- Keane a Halland: el padre del actual goleador del Borussia Dortmund tuvo que retirarse del fútbol luego de la cacería de Roy Keane, que cobró venganza por una patada que Halland le había propinado tiempo atrás y que lo dejó lesionado. En su biografía Keane contó que en aquel duelo entre Manchester City y Manchester United su único objetivo era sacar del partido a Halland. Le clavó los guayos en pleno centro de la rodilla y obtuvo su premio: lo sacó del juego, pero también de la vida activa como jugador profesional.



- Morais a Pelé: fue un combo de patadas, la última, un hachazo a la altura del muslo, que dejó tendido al brasileño en la mitad del césped de Goodison Park en la Copa del Mundo del 66. Fue tal la violencia de Morais contra el 10 que en el Mundial siguiente y ante semejante cacería humana, decidieron instaurar las tarjetas amarillas y rojas.



- Valverde a Morata: esta es una patada de los años ochenta inmersa en el 2019. El volante del Real Madrid usó sus guayos como alicates para bajarse al atacante del Atlético cuando se iba rumbo al gol. La patada, clave para que no se modificara el score, fue hasta alabada por el entrenador del equipo rival, Diego Simeone.



- Cadavid a Chimá: jugaban Pereira y Junior y se armó una tremenda gresca. Las imágenes de esos años dejan en la retina de aquellos que la vieron, al ‘Chomo’ Cadavid, delantero del equipo matecaña, inmerso activamente en la pelea. Sin miedo se le lanzó a Javier Chimá, portero del Junior y le afinó los testículos con sus afilados guayos, encendiendo más la llama de la bronca en ese accidentado encuentro.



- Goikotxea a Maradona: Jugaban Athletic Bilbao y Barcelona en 1983. Goikotxea fue directo al tobillo, nunca al balón. Los que estaban cerca a ese instante sintieron el “crack” ahí mismo. Maradona se fue con el tobillo fracturado.



- Schumacher a Battiston: Copa del Mundo 82, semifinales, estadio Sánchez Pizjuán. El arquero alemán arremetió contra el francés usando cada una de sus extremidades para bajarlo. La consecuencia fue varios dientes rotos, cuadro de conmoción cerebral y un daño en las vértebras del futbolista galo.



- Krupoviesa a Montenegro: Durante un Boca-River, el volante de River ganó una pelota y picando el esférico empezó su carrera hacia la portería de Boca. Krupoviesa, lateral izquierdo, no tuvo ambages en clavar sus pies sobre la rodilla del mediocampista en el aire, como si fuera un extra de “Matrix”



- De Jong a Xavi Alonso: otra de esas postales muy extrañas en tiempos modernos porque era imposible imaginar que el holandés le estampara, a pocos minutos de comenzada la final entre españoles y holandeses para definir al campeón de la Copa 2010, la patada en el pecho que se ganó el mediocampista que jugó para Liverpool y Real Sociedad.