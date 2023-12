El Play Station era un lujo que no había en mi casa en los primeros años de este siglo. Para jugar debía ir al apartamento de un compañero del colegio que tenía un vecino famoso con consola en su sala. Ese vecino de mi amigo era nada menos que Justiniano Peña, pieza fundamental del primer título del Deportes Tolima en 2003 y quien le había anotado un gol a River Plate de Argentina en aquella inolvidable Copa Libertadores de 2004. Un tipo al que todo el mundo en Ibagué reconocía rápidamente por su estatura y el color de su cabello.





La puerta de su apartamento permanecía siempre abierta y mi amigo, con la conchudez de la preadolescencia, entraba sin ruborizarse y mientras iba encendiendo el televisor, llamaba al hijo mayor de Justiniano para que jugáramos la adaptación de Winning Eleven que hacían los desarrolladores colombianos de Gomito-58. El juego aquel de “La próxima roja por cochino” y “juegan bien, pero les falta un poco más de definición”. Junto al hijo mayor de Justiniano siempre salía su hermano menor, una versión bonsái de su papá que corría detrás de una pelota de plástico por toda la habitación y se paraba junto a nosotros durante horas, queriendo estar en la escena de la pantalla. Soñaba con él con que los periodistas dijeran su nombre y soñaba yo con ser el periodista que dijera los nombres de los futbolistas.



Jermein Zidane Peña Maiguel cumplió 24 años hace dos meses y esta semana levantó su primer título como futbolista profesional, justo dos décadas después de que lo hiciera su padre. En esos 20 años pasaron tantas cosas en su vida que bien podría ser el guion de una película. A su papá lo condenaron por homicidio en 2014 y desde muy niño tuvo que hacerse cargo de su familia; desafió públicamente a los directivos del Unión Magdalena y los acusó de querer vetarlo por no firmar un contrato de representación con un agente en particular. Este año, cuando iba rumbo a su primer descenso, una llamada de la familia Char terminó poniéndolo en el plantel campeón del fútbol colombiano con apenas seis meses allí.



Tras la victoria de Junior ante Independiente Medellín en la gran final de liga 2023-II, Jermein ha recibido muchas críticas (y con suficientes argumentos) por sus celebraciones provocadoras y frases agresivas contra jugadores rivales. Y sí, no estuvo bien y tendrá que trabajar en el manejo de sus emociones. Sin embargo, yo también veo allí al niño que conocí hace dos décadas, que soñaba con esto y que tuvo que andar una ruta con muchas espinas para al fin llegar.



Ayer cuando lo entrevisté en ESPN fue imposible no viajar por un instante al pasado y ver a esos dos niños parados junto a ese televisor, soñando con la pelota, desde distintas orillas, en parte gracias a ese videojuego. Felicitaciones a Jermein y gracias a Gomito-58.