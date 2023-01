Generación Mustang

“Mira cómo cambia el número en el tablero”, me dijo mi papá mientras señalaba hacia la parte alta de la vieja e incompleta tribuna norte del estadio Manuel Murillo Toro. Él ya sabía, se lo había dicho el radio en su oído, que en alguno de los otros estadios del país alguien había marcado gol. Cuestión de segundos entonces para que el hombre encaramado detrás de ese gigante pizarrón que tenía letras y números de distintos tamaños y fuentes, cambiara las paletas y actualizara los marcadores a los hinchas en Ibagué.





Frente a nuestros ojos, un adolescente que no llegaba a los 1.70 de estatura revoloteaba por todo el terreno de juego. Eran los primeros partidos de Carlos Darwin Quintero con la camiseta del Deportes Tolima. Era el fútbol que se jugaba en simultaneo los domingos a las 3:30 de la tarde en todo el país. El de la Copa Mustang. Mustang, la marca de cigarrillos que patrocinaba el campeonato. Mustang como los caballos, Mustang como los carros.



El radio le hablaba a mi papá de aquel que había sido el goleador del Sudamericano Sub-20: Hugo Rodallega, a sus 19 años reportándose muy seguido marcando con Deportes Quindío y luego Deportivo Cali. Le contaba también con euforia, desde Manizales, de otro de los delanteros de esa Selección, Dayro Moreno quien en ese 2005 anotaría 14 goles con Once Caldas. En Cali hablaban de un tal Cristian Zapata, un central de 1.88 que hizo parte de esa Selección y ya alistaba maletas para irse a jugar a Italia; y de un joven Adrián Ramos que regresaba al América después de su aventura en Venezuela. Desde Medellín nombraban una y otra vez a Cristian Marrugo, pieza también de ese equipo, y quien se consolidaba ya en Atlético Nacional.



Dieciocho años pasaron. La tribuna norte en Ibagué ya no está incompleta, la liga cambió de patrocinador y el viejo tablero fue reemplazado por uno electrónico que no necesita actualizar marcadores en tiempo real porque los partidos dejaron de jugarse a la misma hora. Dieciocho años pasaron y Carlos Darwin, Rodallega, Dayro, Zapata, Ramos y Marrugo serán titulares de sus equipos en la primera división del fútbol colombiano esta temporada.



Generación Mustang. Con la rebeldía de los caballos salvajes para no dejarse domar del tiempo ni rendirse ante aquellos que hoy reclaman que la que viene no es la versión estelar de sus carreras (¿Y que esperaban? ¿Qué el fútbol colombiano -más empobrecido que nunca- compitiera con equipos que pagan en dólares y euros para traerlos antes?). Con la calidad de un buen carro clásico que quizá ya no está para devorar las carreteras del mundo, pero sí para engalanar las nuestras al menos un par de escenas más. Con la nostalgia de aquellos que extrañamos ese viejo fútbol, ese viejo radio y esa vieja Copa Mustang.