Todo va muy rápido

Todo tiene que ver con el fútbol de ayer, no el de hoy que en cualquier momento tendrá un nombre nuevo, porque del fútbol que vi y del fútbol que veo hoy hay saltos altos y diferencias fundamentales. Todo con pros y contras, sin duda, porque el modernismo trae consigo la posibilidad de mejorar, de que las fallas se reduzcan, pero ese afán también -qué paradoja- hace que los nervios están a mil y que las posibilidades de errarle al objetivo sean mucho más probables.

Cada vez se juega más rápido, pero no por eso se es más preciso o más efectivo. Esa extrema velocidad, que seguramente viene de lo que se puede observar los fines de semana en la Premier League, también deja ver imprecisiones. El juego a un toque, la reducción de espacios, la posibilidad de hacer un juego más directo, con menos coquetería sino más cercano a ir al punto G sin paso previo (entiéndase punto G como el Gol, de ahí que la G sirva para el ejemplo) hace que en ocasiones se produzcan mayores fallas. Aston Villa en el 2023 tuvo como figura a varios futbolistas, entre ellos el muy buen volante John McGinn, indiscutible en la titular de Unai Emery y que viste la camiseta de los villanos desde hace varias campañas. De acuerdo a la estadística -que no es más que un número al que se le debe dar una interpretación- McGinn perdió 314 balones en la temporada 2023. Eso suena mucho si miramos las cifras de Alexis Mac Allister, de Liverpool, que perdió 201 pelotas, y lejos del dueño de la estadística en el club de Anfield, que fue Trent Alexander Arnold, que es de los mejores laterales-volantes que existen en el fútbol de hoy con 435 pérdidas.



En el Real Madrid, de acuerdo a las cifras y buscando un comparativo posicional, Toni Kroos perdió 187 balones. Tal vez cierto reposo en frenesí que guarda la Liga española ayuda a que haya al menos una centésima de segundo más para saber pensar bien una jugada o trasladar. El Manchester City de Josep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp son clubes que con determinación, buscan asumir siempre la tenencia y no rifar la bola. Y ellos, porque no todos lo pueden conseguir, son destacados ya que aunque se juega con mayor velocidad, casi nunca pierden la precisión. Pero si empezamos a evaluar el resto de clubes del mundo, ya es hablar de otra cosa. El caso de McGinn es demostrativo como pocos: un jugadorazo que termina perjudicado por la estadística, aunque lo siga haciendo muy muy bien. Todo pasa por la velocidad.



A veces vale la pena jugar a la antigua, porque no se tiene el talento o la precisión para emular los modelos ya expuestos. ¿Por qué no reventar la pelota de vez en cuando? ¿Por qué siempre habrá que salir jugando con el arquero y los dos defensas? Todo depende de las herramientas que se tengan. Un caso reciente de esa necesidad de acoplarse a la velocidad + salida por bajo sin reventar la pelota de manera infructuosa la dio el Sassuolo ante Napoli: primero fue Matheus Enrique que, buscando salir con pelota dominada desde la defensa, quiso hacer un pase central en un lugar en el que había más hombres de Napoli que de su escuadra. La imprecisión de su pase en las puertas del área, sumado al robo de Politano, determinó el gol de Osimhen. Lo más triste pasó en el segundo tiempo: el arquero Consigli de Sassuolo, en vez de hacer el clásico saque largo desde el piso y seguramente llevado por alguna jugada entrenada, tocó el balón corto a su compañero Luan, que por querer salir como el Barcelona de Guardiola vio cómo Kvaratskhelia se la rapó y se la dio a Osimhen para hacer otro de los tantos de la goleada napolitana 6-1 de visitante.



El fútbol moderno nos trajo grandes ventajas pero la adaptación de la especie futbolera a esos modelos sigue siendo costosa. Y cuando ellos, los Sassuolo, los Osasuna, los Mainz (el Ipswich en segunda de Inglaterra ha hecho muy buenos intentos pero también ha cometido errores fatales) alcancen ese nivel de exigencia, los gigantes habrán puesto un nuevo límite mínimo de velocidad a su favor y los demás tendrán que comenzar de nuevo.