Fútbol de Cabotaje

Fútbol interno , de Liga , de creernos que los equipos grandes tienen nóminas de lujo competitivas y no es así . Tenemos un Fútbol local paquidérmico , mentiroso y poco agradable a la vista , nos conformamos con migajas, comentamos y opinamos los partidos con la experiencia equivocada de la comparación con ligas extranjeras. Estamos enfermos de gravedad en el fútbol y lo solucionamos con aspirinas , nos llenamos de estadísticas equívocas que alimentan poco.





Cabotaje es lo interno, lo que hacia afuera no sale. Nos llenamos de extranjeros que marcan diferencia aquí y en sus países son suplentes de equipos de segunda y tercera categoría. Nos llenamos de dueños de equipos que de fútbol poco y de administración, en muchos de los casos, menos. El trabajo formativo en divisiones menores es en la mayoría de los 35 equipos un verdadero problema para sus dueños , es el cuartito del fondo de la casa donde guardan los trastos viejos , ni hablar de la poderosa Difútbol que alimenta a ligas departamentales pobres, tampoco de la poca organización en torneos nacionales de clubes.



¿Sabían que en las divisiones menores de la mayoría de los equipos del fútbol colombiano los formadores tienen 2 y 3 trabajos adicionales para poder vivir? Increíble y en muchos de los casos les deben meses de salario y no les aportan ni en salud ni en pensión.



En muchos clubes tienen al 'malformador' que pueden pagar y no al Formador que deberían tener. Por eso llegan a primera Muchachos sin la formación adecuada , llenos de técnica pero carentes de inteligencia de juego , capacidad física , PROFESIONALISMO , llenos de vicios (simulaciones , toma de decisiones , entrenamiento invisible). Lo Barato sale caro y lo estamos pagando.



Los jugadores en el exterior exceptuando a Ospina , Cuadrado y Lucho han perdido protagonismo , son soldados de combate y ya no Oficiales de Mando , Nuestra Selección lo padece , hemos perdido Jerarquía y protagonismo.



Un párrafo aparte merecen la eliminación de Millonarios y Nacional , 2 de los 5 equipos grandes de Colombia , por allá en noviembre del año pasado se despelucan con sus actuaciones locales , hacen puntos y hacen cuentas para clasificar a Copa Libertadores, se frotan las manos para lograr estar ahí , y me pregunto ¿se frotan las manos para recibir dinero o para La Gloria de participar en esta competencia ? Quedó evidenciado esta semana que es por lo primero , no se arman para esto y para colmo muchas veces los eliminan equipos inferiores en calidad y status pero con una actitud competitiva muy distinta a la que tenemos en Colombia, actitud que por cierto la perdimos hace rato, en clubes y en Selección.



Algo debemos hacer , muchos lo decimos y no somos escuchados y tampoco leídos , Los Dueños del Poder en el Fútbol Profesional Colombiano deberán reaccionar a tomar otro tipo de decisiones , así no va , son noticia por actos de corrupción o malos manejos y no por Logros Deportivos , se cree tener la casa en orden pero no lo está.



Estamos a tiempo , El fútbol nunca te deja atrás si realmente se trabaja de acuerdo a los Parámetros que se establezcan. Le estamos dando la razón a Einstein que decía: “El que hace siempre lo mismo obtiene de lo que hace siempre el mismo resultado". Don Albert , lo sabemos algunos pero a muchos no les importa.