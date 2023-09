Torneo Nicolás Samper

Yo, ante el permanente embolate de los dirigentes de fútbol, pongo sobre la mesa una propuesta de torneo para ver si algún día Colombia se pone seria en esto. No resulta tan difícil hacer un campeonato que sea emocionante, que tenga posibilidades para todos, que solamente dé una estrella al mejor del año y que le otorgue más preponderancia a la copa interna.

Primero que todo, se tendrían que acabar los descensos por promedio y se añadiría medio cupo más. El último y el penúltimo de la tabla se tendrían que despedir de su tránsito en primera división haciendo alusión a la justicia deportiva: los más malos, no importa de quién se trate, bajan. El 17 jugaría una promoción con el tercer mejor ubicado de la primera B, igual que hacen en Alemania, por ejemplo. Si este modelo de campeonato que yo me atrevo a proponer estuviera vigente, Jaguares y Envigado regresarían a la B y Equidad tendría que disputar un desempate con Llaneros que, con un juego menos, ocupa esa casilla en la segunda.

Los tres primeros meses del año se tendría que disputar la Copa Colombia. ¿Cómo sería el modelo? Los 36 clubes inscritos a la División Mayor del Fútbol Colombiano serían agrupados en series de eliminación directa. Al haber 20 clubes en la A y 16 en la B, ya invita a que todo esté mal. No puede haber en una liga seria con más equipos en la A que en la B pero bueno, asumamos ese costo. Se hacen 8 grupos de 4 equipos (cuatro grupos llevarían cinco participantes) y se escogen por sorteo. Las cabezas de serie de los grupos serán los 4 mejores ubicados en el torneo anterior, tanto en primera como en segunda división, de acuerdo a la tabla general. Y de ahí, ganan su cupo a siguiente fase los dos primeros, como cuando los Mundiales de fútbol eran serios, y los clasificados terminarán emparejándose en las fases de eliminación directa (el primero del Grupo A juega contra el segundo del Grupo B, el segundo del Grupo B contra el primero del Grupo A y así sucesivamente). Luego, la magia de lo simple: octavos de final, cuartos, semis, y final. En esas fases, si hay igualdad tras los 90´, se va a penales y sale para pintura. El ganador de Copa se llevaría uno de los cupos directos a fase de grupos de Copa Libertadores. Para desarrollar este torneo tienen desde finales de enero hasta finales de marzo.



En abril comenzaría la Liga, que se llevaría a cabo de abril a diciembre. Serán 38 fechas, ida y vuelta, sin cuadrangulares, pentagonales, octogonales, hexagonales, ni pendejadas de esas. Y acá el mejor de la tabla, el que más puntos sume, se lleva la estrella como campeón de la temporada y además se echa al bolsillo el segundo cupo directo para llegar a zona de grupos en la Copa Libertadores. Imposible ser más justo.



¿Cómo se reparten los demás lugares a torneo internacional? Los restantes de Libertadores (que serían dos a fase previa) obtendrán el segundo y tercero clasificados en la Liga. Los cuatro cupos para Sudamericana serían para el cuarto, quinto, sexto y séptimo clasificado.



¿Si un equipo gana Copa y Liga? Pues solo se queda con el Cupo de la Copa, con el que ganó de primero y listo. El restante se le otorgaría al subcampeón de Liga.



¿Si hay un empate en puntos en el primer lugar de liga? Se define por el resultado del enfrentamiento directo entre ambos. ¿Si el empate persiste? Se juega un partido entre ambos en cancha neutral a 90 minutos. Si hay empate, penales. Lo mismo operaría para el descenso. ¿Y si hay triple empate? Un triangular. ¿Y si hay cuatro igualados? Se juegan dos llaves escogidas por sorteo y los clasificados tendrán que protagonizar una final a 90 minutos que, si queda empatada, se definirá por penales.



¿Si el campeón de Copa gana cupo a Sudamericana en la Liga? Vale solo el cupo de Copa en Libertadores. Clasificación a Sudamericana solamente a los que no tengan Libertadores.



Valga la claridad que también la B se jugaría igual: después de la disputa de la Copa Colombia habría un ‘todos contra todos’. El primero y el segundo ascienden de forma directa y el tercero le toca vérselas con el 17 de la A para ver quién se queda y quién se va.



Ese sería mi torneo ideal, pero se reciben sugerencias y correcciones para mejorar lo planteado en esta columna y echarle estuco a las grietas que pueda tener este esquema. Si algún día alguien en la Dimayor decide copiar el formato -no creo que lo hagan, además no es la mata de la inventiva, tampoco, pero sí le agregaría algo más de lógica a un fútbol tan ilógico como el de acá- deberían bautizarlo como “Torneo Nicolás Samper”, como para que valga la pena la botada de corriente pendeja.