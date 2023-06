Florines y flores

Cuenta la historia que el primer florín neerlandés fue una moneda de plata que tenía la imponente imagen de Atenea con lanza y casco. Pesaba algo más de 10 gramos y medía 910 milésimas. Cuenta también que, en el mercado de verano de 1987, el PSV Eindhoven de Países Bajos recibió la cifra récord de dieciocho millones de florines del A.C. Milan para la transferencia del atacante Ruud Gullit, quien sería elegido unos meses después como el mejor jugador del mundo, haciéndose dueño del Balón de Oro de France Football.







Ese mismo año en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario nació Lionel. En Bron, comuna de Lyon en Francia, nació Karim. En la región de Escania, en Götaland, el pequeño Zlatan vivía sus primeras escenas en una escuela local de Malmö.



Tres hombres que, con plumas bien distintas, han logrado poner su nombre en el libro dorado de este deporte. Dueños de impresionantes registros, vitrinas repletas y trayectorias futbolísticas envidiables. Carreras de más de dos décadas que los bañaron en oro y les dieron pases de acceso VIP al olimpo del fútbol.



Como si se hubieran puesto de acuerdo, los tres sacudieron el mundo esta semana con los anuncios sobre su futuro. Messi cruzará el Atlántico de regreso para jugar en el Inter de Miami de David Beckham y doblar su salario del PSG, tras una vida entera maravillando a Europa. Benzemá atravesará el Mediterráneo para irse a Arabia a cambio de más de 300 millones de dólares; y Zlatan ha dicho en pleno San Siro que no habrá próxima parada.



El argentino y el francés protagonizando operaciones con muchísimos más florines, euros y dólares que las que se hacían en aquel 87’. Y claro, después de conquistar el mundo, nadie debería opinar sobre cuál va a ser tu próximo paso. Sin embargo, es inevitable sentir como el corazón se arruga un poco cuando una luz de estas se apaga. Muchos de nosotros hemos vivido importantes porciones de nuestra vida viéndolos en la élite, devorando defensas rivales y descosiendo redes contrarias. Ganando sus guerras y reinterpretando el juego. Crecimos sintiéndonos, de alguna manera, parte de su camino. Y ellos, sin saberlo, nutriendo nuestras rutinas y acompañando el pasar del calendario en nuestros propios relatos. Quisiéramos ahora frenar un rato la inevitable marcha del tiempo para dejarlos unas escenas más en las mejores ligas del mundo.



Cuenta la historia que esta semana hasta la mismísima Atenea se ha quitado el casco para rendir honores a una generación que se va, a un fútbol que ya no volverá. Su lanza se ha transformado en flores. Flores de adiós. Incluso, dicen algunos que a la diosa de la guerra la han visto llorar. Y Si Zlatan se ha quebrado, ¿por qué ella no?