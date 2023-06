Los eliminados

Debe ser la columna más impopular y seguramente la menos leída de la historia, porque todo el mundo está pendiente de saber qué es lo que ocurrirá en la final Millonarios-Nacional o Nacional-Millonarios, como usted prefiera.



Y digo que seguramente será un texto que termine en las sombras, porque siempre se habla de los que llegaron más lejos. Hoy, en contravía sobre las reglas actuales del clic, en los que la coyuntura vale más que el oro, es bueno desligarse de ella porque, para la próxima columna, seguramente en este espacio se hablará de lo que dejó el campeón, pero sería injusto -al menos desde mi lugar- dejar a un lado ciertas sensaciones que nos dejaron los otros clubes que participaron en los cuadrangulares.



Hubo muy buenos rendimientos que quedaron tan ocultos como este texto, no tan ganador de clicks, pero que está edificado en rendimientos individuales que valieron muchísimo la pena como para dejarlos a un lado y son aquellos que se destacaron en los clubes que quedaron entre el tercer y el octavo lugar.



Pedro Franco Reloaded: en charla informal con el DT de Alianza Petrolera Hubert Bodhert, el entrenador contaba que el defensor lo había sorprendido gratamente, no porque no conociera sus virtudes, sino porque además de agregarle orden a la zaga, sentía que con el bogotano su equipo sabía salir mejor desde atrás, una de esas cosas que cualquier adiestrador busca con obsesión. Y Franco, que luego de un paso más bien anodino por el fútbol internacional (San Lorenzo, Besiktas, Boluspor y Blooming) y un retorno muy silencioso con el América, parecía que iba a terminar sus días en la segunda división con Fortaleza. Llegó el llamado de Alianza y supo aprovechar ese lugar haciendo buena dupla con Luciano Ospina y demostrando que todavía su fútbol está muy vigente. Con 32 años fue el único que hizo hasta lo imposible para cambiar el rumbo de los de Barrancabermeja en dos duelos en los que la jerarquía se les fue (Nacional y Águilas).



Un volante jodido: no estuvo presente en los dos primeros encuentros de los cuadrangulares por llevar encima de la espalda una sanción por cuenta de la roja que vio ante el Once Caldas. Quería ganarse una amarilla para llegar limpio de amonestaciones en las finales, pero se le fue la mano al meterle un hachazo sin pelota a Torijano y le salió muy caro. Ya le habían mostrado una roja ante Envigado, aunque fueron otras circunstancias: la falta la cometió cuando Luis Díaz, de Envigado se iba solo hacia el gol. Más allá de esa torpeza inicial ante Once Caldas, Franco Leys fue uno de esos refuerzos bien interesantes que aparecieron en el fútbol colombiano: un mediocampista de marca bravísimo, buen pasador de pelota, pegador pero con la inteligencia suficiente como para manejar bien una amonestación tempranera.



Boyacá Chicó y muchas esperanzas: empezando por Mario García, su técnico, inteligente en el planteo, consciente de sus carencias de nómina fortaleció el conjunto a través de lo táctico y con esa consigna tuvo chances de entrar a la final. Henry Plazas, el central venezolano, va muy bien arriba en las dos áreas y se acostumbró a lanzar misiles tierra-aire que casi siempre culminaron con golazos. El arquero Rogerio Caicedo apeló a la sobriedad para defender su arco y vaya si tuvo méritos en este campañón de los boyacenses. Sebastián Támara un delantero reconvertido en número 8 y el escurridizo Cruz, que afianzó muy buenas migas ofensivas con Balanta también tuvieron altísimas calificaciones.



Uno que pinchó antes de tiempo y otro que estuvo rozando la hazaña: Por los lados de Águilas la falta de Quiñones -muy buen defensor- le costó mucho a los de Lucas González -muy buen DT-. Kevin Castaño ya es una realidad y Puerta también. El lateral derecho encontró un nuevo aire en su vida en el Alberto Grisales, igual que Pineda. El arquero Contreras casi siempre respondió a la altura. En Pasto Edward López estuvo listo para ponerles problemas a los adversarios, el incombustible Ayala y las apariciones sorpresivas de Estacio les dieron mucha vida a los pastusos, tanto que al final aparecieron a punto de robarse el cupo de finalistas pero no les alcanzó.



¿Y el DIM?: Con nómina para más, concluyó lánguidamente su participación mostrando innumerables fallas. Algo de Torres y Cetré y no mucho más.