Niñez y pobreza: los parapetos de Infantino

La bendita instrumentalización. Cada vez que se necesitan para algún objetivo, son la carta ganadora. Tal vez, en remembranza con aquella frase manida que aparecía en la evacuación de los naufragios en la que los primeros en salir son los niños y las mujeres -por razones lógicas- ahora los primeros son los que verdaderamente sirven en pos de buscar aceptación a ideas y proyectos veintejulieros y populistas. Porque claro, los poderosos nunca olvidan lo linda que es la infancia. Y lo mucho que les sirve.

Porque da risa oír al presidente de la FIFA, el ovoide Gianni Infantino, exponer ante su selecta audiencia una defensa a la niñez solamente con el fin de meter a las patadas, a la brava, al mejor estilo FIFA, -estilo de esos que es capaz de, a pesar de ir en contra de lo establecido, dar la sede de un mundial a Qatar- esa desventurada idea que busca que las Copa del Mundo lleven a cabo cada dos años y de paso, se conviertan en un lastimero torneo invitacional al que la UEFA ya le quiere poner competencia convidando a Sudamérica para que se meta en ese otro embeleco llamado Nations League.



Infantino expresó con no disimulada congoja que “si no queremos perder a los jóvenes, hay que emocionarlos”. Lo dijo porque parece que los menores prefieren ver resúmenes que 90 minutos de fútbol, lo que directamente afecta el rating de las transmisiones y de paso, golpea las ventas del producto. Es decir, la salvación del fútbol, de acuerdo al mandamás de la FIFA, consiste en hastiar hasta la coronilla a aquellos que por ahora se están sintiendo hastiados. El asunto no terminó ahí porque, en esa verborrea politiquera, argumentó que el modelo de dos años por Copa del Mundo beneficiará a ricos, a pobres, a grandes y a chicos.



La promesa es que cada Federación que hace parte de la FIFA recibirá 19 millones de dólares, si es que aprueban la torpe movida de Infantino. Supongamos que las 211 federaciones que hacen parte de esta organización votan por el sí: habría que desembolsar 3376 millones de dólares para que los jóvenes estén felices y las brechas entre marginales y poderosos se acorten dramáticamente. Imposible tolerar tan pandito discurso sin imaginar algo de idiotez en quien lo dice. Pero así de bueno será el negocio que no importará pagar millonadas para que el capricho se convierta en realidad. La movida por supuesto generará aún más riqueza entre los más ricos. De los niños y los pobres nos ocupamos luego, pensarán en Zúrich.