Everton y el abismo

Luis Díaz ensayó una tijera fantástica y voló por los aires. Pudo impactar la pelota que se fue hacia el arco de Pickford y cuando el pique se hizo inalcanzable, apareció Divock Origi. El gol fue celebrado tan fervorosamente como el primero del derby de Merseyside, marcado por el magnífico lateral escocés Robertson porque, lógico, era un nuevo triunfo en el partido capaz de dividir en dos a Liverpool y porque el triunfo del Burnley ante el Wolverhampton Wanderers y la derrota en el clásico abría el camino del infierno para el pobre Everton. ¿Que tu rival de patio te venza y de paso te deje en la casilla de la relegación? Difícil encontrar un panorama más devastador.

Porque para completar el Everton se la ha pasado viendo a Liverpool dar vueltas olímpicas de todo tipo: los reds han obtenido entre otras seis Ligas de Campeones, tres Copas de la UEFA (hoy Europa League), 19 ligas, 7 copas FA. A los Toffees, para su desgracia, les tocó vivir al lado del poderoso y ellos apenas se limitan a ser el hazmerreír de la ciudad. Aunque cuentan con 9 ligas -hecho que no consiguen desde 1987-, en Europa poco y nada han hecho: una Recopa europea en el 85 es lo máximo que pueden ostentar.



El calendario tampoco les ayuda mucho a los que hoy dirige Frank Lampard -metido en medio de unas llamas que provocó Rafa Benítez- porque en las seis juegos que le restan de la Premier tendrá que enfrentar en casa a Chelsea -que pelea arriba-, de visita a Leicester -que ya no tiene tantas opciones de ir a Europa, pero que es un equipo rancio y complejo-, también fuera de Goodison Park en casa de Watford -que es decimonoveno en la tabla y que peleará, a pesar de la distancia en puntos, salir de esa zona- Brentford -de buena campaña, de acuerdo a sus recursos-, vuelve a ser local ante Crystal Palace -alejado temporalmente de la zona roja pero que no debe pestañear para caer en ese sitio- y en Londres frente a Arsenal -que anda peleando cupo directo a Champions y que no le gustaría perder ese beneficio a manos de su eterno rival, el Tottenham-.



¿Y Burnley? Tendrá duelo con Watford de visita, doble choque ida y vuelta con Aston Villa -que no puede dar respiro porque se ha ido descolgando peligrosamente-, visita a Tottenham -en teoría el rival más duro de esta tanda- y termina en su casa ante Newcastle, que mejoró ostensiblemente y actualmente es noveno, luego de ir en la cola de la tabla durante varias jornadas.



Las inversiones hechas por Farhad Moshiri -multimillonario iraní que ahora es el mandamás del Everton- no han servido de mucho. Sin importar que el magnate esté entre los 1000 tipos con más plata del mundo según Forbes y aunque desde 2016 ha inyectado más de 500 millones de libras esterlinas en el club, sus campañas han sido de lo más discretas: Puesto 11 en 2015/2016, puesto 7 en 2016/2017, puesto 8 en 2017/2018, misma posición en 2018/2019, lugar 12 en 2019/2020 y casilla 10 en la temporada 2020/2021.



Ni hablar de los nombres que -cosa que es común en Everton desde hace años- aparecen y fracasan: Besic, Cleverley, Deulofeau, Lennon, Arouna Koné, Funes Mori, Mirallas, Schnederlin, Walcott, Tosun, Bolasie, Sandro, Bernard, Vlasic, Allan, André Gomes, Iwobi, Van de Beek, Rondón, Kean, James Rodríguez, Dele Ali y Mina, son parte del listado, así como entrenadores que no encontraron la manera ideal de plasmar sus ideas -por incapacidad propia en ocasiones- en Goodison Park: Roberto Martínez, Ronald Koeman, Marco Silva, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y ahora Frank Lampard.



En lo que resta de torneo se jugará mucho el equipo de Liverpool: la permanencia, la consolidación de un fracaso como modelo de club, salvar presupuestos de TV -que son distintos en primera y segunda y que en primera premian con más dinero a los que obtuvieron mejores puestos en la tabla-, justificar millonarios gastos y la inevitable diáspora de jugadores representativos si se concreta el descenso, horror que allí no se vive desde el campeonato 1950/1951.



Mientras tanto el Liverpool se prepara para seguir peleando por el título de la Premier y por sacarse de encima el difícil reto del Villarreal en semis de Champions. Dos realidades opuestas que cohabitan a menos de un kilómetro, distancia que separa los estadios de Anfield Road y Goodison Park.